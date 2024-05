Airgreen rafforza la sua flotta di elicotteri con un nuovo aeromobile, acquisito con il supporto finanziario di Intesa Sanpaolo

L’azienda ha iniziato con il trasporto di materiali, la semina e la concimazione, la tesatura di linee elettriche, il montaggio e lo smontaggio di impianti, il recupero di animali e le riprese aeree. Nel tempo, ha ampliato il proprio raggio d’azione al settore oil&gas e, soprattutto, ai servizi di pubblico interesse come antincendio ed elisoccorso nelle Regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Sardegna.

Con una squadra di oltre 100 collaboratori, Airgreen è oggi una realtà consolidata e rispettata. Nel 2023, l'azienda ha effettuato oltre 7000 missioni di elisoccorso, spesso in territori impervi e in condizioni avverse. Questo notevole risultato è frutto di un impegno costante e di un investimento continuo nello studio e nel monitoraggio delle condizioni meteorologiche, per garantire sempre la massima sicurezza delle operazioni di volo.

Ada Airaudi, rappresentante di Airgreen, ha sottolineato l’importanza di ogni nuovo aeromobile aggiunto alla flotta dell’azienda: “L’ingresso di ogni nuovo aeromobile nella flotta dell’Airgreen rappresenta sempre un momento di festa ed emozione, ma anche di consapevolezza del duro lavoro pregresso e futuro, di responsabilità verso committenti e finanziatori e di tutti coloro che, in qualche modo, riconoscono lo sforzo, la passione e l’impegno che caratterizza il nostro operato, unito alla volontà di garantire un servizio sempre di altissima qualità, efficacia ed efficienza."

Airgreen non si limita solo a operazioni tecniche e di soccorso, ma ha anche integrato nel proprio business una missione sociale di tutela dell’ambiente. Questo impegno è stato riconosciuto e supportato da partner importanti come Intesa Sanpaolo.

Stefano Cappellari, direttore regionale Piemonte Nord, Valle d’Aosta e Sardegna della banca, ha dichiarato: “Siamo fieri di aver agevolato Airgreen nei suoi progetti di crescita, in particolare considerata la sua missione ambientale e di supporto alle piccole comunità. Questo investimento andrà poi a beneficio di regioni italiane in cui siamo ben radicati e del cui benessere ci occupiamo anche con interventi a carattere sociale e dove stiamo declinando Il tuo futuro è la nostra impresa, un programma da 120 miliardi di euro che Intesa Sanpaolo ha da poco lanciato per favorire la competitività delle imprese italiane”.

Il successo di Airgreen è un esempio di come una combinazione di professionalità, innovazione e impegno sociale possa portare a risultati straordinari. Con una visione sempre rivolta al futuro e un forte senso di responsabilità verso l'ambiente e le comunità locali, Airgreen continua a volare alto, pronta a affrontare nuove sfide e a conquistare nuovi traguardi.