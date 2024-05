Antonio Tajani in visita ad Aosta: incontro con i valdostani e il futuro dell'Europa

La consigliera del Ministro per i problemi della montagna e coordinatrice di Forza Italia VdA ha organizzato l'incontro al vasto mercato cittadino, un’occasione unica per i valdostani di confrontarsi direttamente con una delle figure di spicco del governo italiano.

Durante la visita, Tajani illustrerà il progetto di Forza Italia per un'Europa più forte e solidale. In un momento storico in cui le sfide internazionali e le questioni economiche richiedono risposte concrete e collaborative, la presenza del ministro rappresenta un segnale di attenzione verso le istanze locali e un’opportunità per comprendere meglio le strategie europee del partito.

Il mercato di Aosta, cuore pulsante della vita cittadina, si trasformerà così in un agorà di dialogo e confronto. Tajani, noto per la sua lunga carriera politica e il suo impegno a livello europeo, avrà modo di interagire con i cittadini, ascoltare le loro preoccupazioni e spiegare le linee guida che Forza Italia intende perseguire per rafforzare l'Unione Europea.

Emily Rini, nel suo ruolo di consigliera e coordinatrice, ha sottolineato l'importanza di questo incontro per la Valle d'Aosta: "È fondamentale che la nostra regione autonoma sia parte attiva nel dibattito europeo. La visita di Tajani è un'opportunità per mettere in luce le nostre esigenze e contribuire alla costruzione di un'Europa più inclusiva e solidale".

L'appuntamento al mercato cittadino promette di essere un momento di grande interesse non solo per gli addetti ai lavori, ma per tutti i cittadini valdostani desiderosi di partecipare attivamente alla vita politica del loro territorio e di sentirsi parte integrante del progetto europeo.