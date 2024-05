Un nuovo veicolo per l’Associazione Quartiere Cogne

La Delegazione della Valle d’Aosta degli Ordini Dinastici della Real Casa di Savoia ha annunciato un significativo gesto di solidarietà nei confronti dell’Associazione Quartiere Cogne, destinato a migliorare il supporto offerto ai residenti del quartiere. Domenica 2 giugno, durante una cerimonia che avrà luogo a Saint Martin de Corléans, la Delegazione consegnerà un automezzo Qubo FIAT all’associazione.

Grazie alla generosità delle Dame e dei Cavalieri della Delegazione, è stato possibile acquistare questo veicolo, che rappresenta un vero e proprio potenziamento delle capacità operative dell’associazione. Il Qubo FIAT sarà uno strumento fondamentale per i volontari, permettendo loro di rispondere in modo ancora più efficace alle esigenze degli abitanti del quartiere Cogne.

L’utilizzo del veicolo coprirà vari servizi essenziali: dall’accompagnare i bambini a scuola, a portare gli anziani dal medico o a fare la spesa, fino al trasporto di materiali e attrezzature necessari per le attività quotidiane. Questo contributo concreto si tradurrà in un miglioramento della qualità della vita per molti residenti, favorendo una comunità più unita e solidale.

La giornata avrà inizio con una Santa Messa alle ore 11.00 presso la chiesa parrocchiale di Saint Martin de Corléans di Aosta. Questo luogo non è nuovo ai gesti di generosità della Delegazione, che durante la messa di Natale ha donato l’immagine del Sacro Cuore che adesso sovrasta il tabernacolo.

Dopo la messa, avrà luogo la cerimonia di consegna del veicolo, un momento di grande significato che sarà seguito da un pranzo conviviale presso il suggestivo Château Verdun di Saint Oyen. Questo pranzo sarà un’occasione per ringraziare personalmente i volontari del Quartiere Cogne, riconoscendo il loro costante impegno e dedizione.

Il commendator Giovanni Girardini, a nome della Delegazione della Valle d’Aosta degli Ordini Dinastici della Real Casa di Savoia, ha espresso profonda gratitudine verso tutti coloro che hanno contribuito a questa iniziativa. Il gesto è un esempio tangibile di come la solidarietà e l’impegno collettivo possano fare la differenza nella vita delle persone e rafforzare il tessuto sociale della comunità.

La consegna del Qubo FIAT non è solo un semplice dono, ma un simbolo di speranza e supporto continuo, destinato a fare la differenza nella vita quotidiana dei residenti del Quartiere Cogne.