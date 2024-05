Batailles des Chèvres: 3ª Eliminatoria a Fénis il 18 maggio 2024

La terza eliminatoria della Batailles des Chèvres si è tenuta a Fénis il 18 maggio 2024, attirando un gran numero di allevatori e appassionati. Con 16 allevatori partecipanti e un totale di 63 capre iscritte, l'evento è stato un grande successo, dimostrando ancora una volta l'importanza e la passione per questa tradizione nella Valle d'Aosta.

La capra più pesante

Il titolo di capra più pesante in concorso è stato conquistato da Diamant, con un peso di 90 kg, appartenente a Savioz Andrea di Gressan. Questo esemplare ha attirato l'attenzione di molti per la sua imponente stazza.

Risultati delle categorie

Iª Categoria: Capre superiori a 66 kg

Reina : Farinella, di F.lli Berthod - Doues

: Farinella, di F.lli Berthod - Doues Seconda : Matrac, di Chamois Alex - Nus

: Matrac, di Chamois Alex - Nus 3/4 : Matador, di Chamois Alex - Nus

: Matador, di Chamois Alex - Nus 3/4 : Malika, di Chamois Alex - Nus

: Malika, di Chamois Alex - Nus 5/6 : Mora, di Bagnod Manuel - Challand-Saint-Anselme

: Mora, di Bagnod Manuel - Challand-Saint-Anselme 5/6: Marmotta, di Bagnod Manuel - Challand-Saint-Anselme

IIª Categoria: Capre da 58 a 66 kg

Reina : Din Din, di Cornaz Chabod - Verrayes

: Din Din, di Cornaz Chabod - Verrayes Seconda : Reina, di Chabloz Marquis - Verrayes

: Reina, di Chabloz Marquis - Verrayes 3/4 : Piccola, di Chabloz Marquis - Verrayes

: Piccola, di Chabloz Marquis - Verrayes 3/4 : Serena, di Bionaz Patrick - Brissogne

: Serena, di Bionaz Patrick - Brissogne 5/6 : Straniera, di F.lli Colosimo - Villeneuve

: Straniera, di F.lli Colosimo - Villeneuve 5/6: Fulmine, di Chamois Alex - Nus

IIIª Categoria: Capre inferiori a 58 kg

Reina : Elettra, di Bionaz Patrick - Brissogne

: Elettra, di Bionaz Patrick - Brissogne Seconda : Shakira, di Boch Ilenia - Aosta

: Shakira, di Boch Ilenia - Aosta 3/4 : Canella, di Boch Ilenia - Aosta

: Canella, di Boch Ilenia - Aosta 3/4 : Magneun, di Arvat Edy - Quart

: Magneun, di Arvat Edy - Quart 5/6 : Bisquit, di Contoz Roger - Fénis

: Bisquit, di Contoz Roger - Fénis 5/6: Etoile, di Barailler Denis - Aosta

Un evento di tradizione e passione

L'eliminatoria di Fénis ha visto una partecipazione entusiasta da parte degli allevatori e del pubblico, confermando la vitalità della tradizione delle Batailles des Chèvres nella regione. Ogni categoria ha mostrato un alto livello di competizione e dedizione, con gli allevatori che hanno lavorato duramente per preparare le loro capre per l'evento.

Le Batailles des Chèvres non sono solo una competizione, ma anche un momento di celebrazione della cultura e delle tradizioni locali, unendo la comunità valdostana in un'atmosfera di festa e orgoglio. L'attesa è ora rivolta alle prossime eliminatorie e alla finale, dove i migliori esemplari si sfideranno per il titolo di campione.

L'evento di Fénis del 18 maggio 2024 sarà ricordato per l'alto livello di competizione e per l'ottima organizzazione, che ha garantito una giornata di divertimento e passione per tutti gli appassionati di questa storica tradizione.