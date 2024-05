Terza Edizione del Demo Day: Innovazione in Valle d’Aosta

La nuova edizione del Demo Day, la fiera dedicata all'innovazione made in Valle d'Aosta, prevista per il prossimo 31 Maggio. L'evento, aperto al pubblico e completamente gratuito, si terrà alla Pépinière di Aosta, in Via Lavoratori Vittime del Col du Mont 24 a partire dalle ore 10:00.

Il Demo Day rappresenta un'opportunità unica per scoprire le più recenti tendenze nel mondo dell'innovazione, con sei startup e PMI innovative delle Pépinières protagoniste della mattinata. Queste aziende presenteranno le proprie idee e progetti ad una platea di imprenditori, investitori ed attori del territorio, offrendo uno sguardo privilegiato sul futuro dell'economia valdostana.

A seguire, la presentazione della nuova edizione della StartCup Piemonte Valle d’Aosta, a cura di I3P.

Tra i momenti salienti della giornata, un talk (moderato da Chiara Buratti – StartupItalia) con gli interventi di illustri ospiti, tra cui Luigi Bertschy, Assessore allo Sviluppo Economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità Sostenibile; Pasquale Pignalosa, Business Development Specialist INVITALIA; e la partecipazione straordinaria di Massimo Carnelos, Capo dell'Ufficio Innovazione, start-up e spazio della Direzione Generale del Sistema Paese - Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Nel pomeriggio, l'attenzione sarà focalizzata sulla presentazione dei risultati dei progetti sviluppati nell'ambito del bando aggregazione R&S, a cura di EVA+, Smart Valley Valle d’Aosta, PRO-VAL. I visitatori avranno inoltre l'opportunità di esplorare l'ExPO, dove potranno conoscere le attività, i progetti e i prodotti delle principali startup e PMI innovative valdostane, nonché dei centri di ricerca e innovazione della regione.



"Il Demo Day rappresenta un momento fondamentale per celebrare l'innovazione e l'imprenditorialità nella nostra regione", afferma Marco Riva, Project Manager delle Pépinières d'Entreprises. "Siamo entusiasti di offrire una piattaforma dove le menti più brillanti possano condividere le proprie idee e ispirare il cambiamento. Invitiamo tutti coloro che sono interessati a scoprire il futuro dell'economia valdostana a partecipare a questo evento straordinario."



La partecipazione al Demo Day è gratuita, previa iscrizione al seguente link https://www.eventbrite.it/e/<wbr></wbr>890131195367?aff=oddtdtcreator