Papa Francesco, proteggere la vita umana dal concepimento alla morte naturale

La campana, iniziativa della Fondazione "Sì alla vita", è stata suonata per la prima volta da Francesco nel 2020. Quest'anno sarà inviata in Kazakhstan. "Ricorderà la necessità di proteggere la vita umana dal concepimento alla morte naturale", ha affermato Francesco all'udienza generale. L'arcivescovo di Astana: sia un richiamo alla santità della vita in ogni Paese

Don Paweł Rytel-Andrianik e don Jakub Nagi – Città del Vaticano

Anche quest'anno Papa Francesco ha benedetto la campana "La voce dei non nati", il simbolo proveniente dalla Polonia che con i suoi rintocchi vuole ricordare il valore della vita dal concepimento fino alla morte naturale ed essere voce di bimbi che non nasceranno. La piccola cerimonia è avvenuta questa mattina, 15 maggio, prima dell'udienza generale in Piazza San Pietro. Proprio al termine della catechesi dell'udienza, Francesco, salutando i pellegrini polacchi, ha fatto riferimento alla campana.

Saluto cordialmente tutti i polacchi. Lo Spirito Santo ci solleva sempre a un grande amore disinteressato verso i poveri, i malati e gli indifesi, come i bambini non ancora nati. Oggi è con noi una campana portata dalla Polonia, chiamata 'La voce dei non nati', che sarà portata in Kazakhstan. Essa ricorderà la necessità di proteggere la vita umana dal concepimento alla morte naturale

Il Papa ha salutato anche gli ideatori di questa iniziativa: la Fondazione polacca “Sì alla vita (Życiu Tak), che porta il nome dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria.

La cerimonia di benedizione

Un richiamo alla santità della vita

Come anticipato dal Pontefice, la campana sarà quindi inviata in Kazakhstan. L'arcivescovo Tomasz Peta, metropolita di Astana, in un'intervista a Radio Vaticana – Vatican News dichiara: "La benedizione della campana oggi è stata molto familiare e personale. Era visibile la grande gioia del Santo Padre. Il Papa insieme ai bambini ha fatto suonare il primo tocco della campana. È stato un grande evento, perché la questione della difesa della vita fino alla morte naturale è un problema globale. Queste campane – come ha sottolineato la Fondazione Sì alla Vita - devono essere un richiamo alla santità della vita in ogni Paese".

Da parte sua, il presidente della Fondazione, Bogdan Romaniuk, spiega ai media vaticani che sin da quando il Papa ha benedetto la prima campana, ha augurato che essa possa risvegliare le coscienze dei legislatori e delle persone di buona volontà nella protezione della vita.

Papa Francesco saluta alcuni bambini

La campana nel mondo

La prima campana "La voce dei non nati" è stata realizzata nel 2020 in Polonia. Sulla campana è inciso il quinto comandamento del Decalogo "Non uccidere". È stata suonata per la prima volta dal Papa il 23 settembre 2020 prima di un'udienza generale in Vaticano. Altre campane sono state create nel 2022, per l'Ucraina e l'Ecuador, nel 2023 per lo Zambia.