Almanach de dimanche 12 mai sainte Estelle, saint Achille

LE MESSAGER RICORDA saint Achille

La Chiesa celebra Ascensione del Signore nostro Gesù Cristo

L'Ascensione di Gesù, celebrata 40 giorni dopo Pasqua, segna il suo ritorno al Padre dopo la vittoria sulla morte e la risurrezione. Il Nuovo Testamento narra l'evento in diversi testi con alcune varianti. L'Ascensione ha un profondo significato teologico: completa l'opera di redenzione di Gesù, inaugura l'era della Chiesa guidata dallo Spirito Santo, apre la via al cielo per i credenti e manifesta la sua divinità. È un evento di grande gioia per i cristiani che celebrano la vittoria di Cristo sulla morte e la sua gloriosa entrata nel regno dei cieli. È anche un momento di speranza, perché ci ricorda che in Gesù abbiamo la promessa della vita eterna.

Il sole sorge alle ore 6,02 e tramonta alle ore 20,52

"Per essere grandi bisogna prima di tutto saper essere piccoli. L’umiltà è la base di ogni vera grandezza

La vita è il tempo delle scelte forti, decisive, eterne. Scelte banali portano a una vita banale, scelte grandi rendono grande la vita" (Papa Francesco)”.