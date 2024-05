Almanach de jeudi 9 mai saint Grégoire de Nazianze

LE MESSAGER RICORDA saint Grégoire de Nazianze

La Chiesa celebra Beati 20 Martiri Mercedari di Riscala

Nel convento di Santa Maria di Riscala (Francia), 20 Beati dell’Ordine Mercedario, confessando la loro fede in Gesù Cristo furono trucidati in diversi modi dagli eretici Ugonotti in odio alla religione cattolica. Tutti nello stesso giorno con onore raggiunsero la schiera dei martiri.

Il sole sorge alle ore 6,11 e tramonta alle ore 20,43

"Per essere grandi bisogna prima di tutto saper essere piccoli. L’umiltà è la base di ogni vera grandezza

La vita è il tempo delle scelte forti, decisive, eterne. Scelte banali portano a una vita banale, scelte grandi rendono grande la vita" (Papa Francesco)”.