ÉVANGILE DE DIMANCHE:LA VRAIE AMITIÉ, UN DON DE DIEU À ACCUEILLIR ET À CULTIVER

"Je ne vous appelle plus des serviteurs, mais vous êtes mes amis", dit Jésus. Cette parole pleine d'affection confirme que Dieu est amour, un amour concret qui nous fait ses amis sans confusion ni mélange. Il s'agit d'une amitié personnelle et personnalisée. L'amitié que Jésus manifeste à ses disciples n'est ni envahissante ni étouffante, encore moins possessive. Elle ouvre l'horizon de la liberté pour mieux réaliser par le Christ, avec lui et en lui, l'être dans le monde sans être du monde. En outre, cette déclation d'amitié du Fils de Dieu ne manque pas d'implication sur ma manière de me comporter envers les autres. Comment haïr celui qui est aimé par Dieu et pour lequel Jésus est mort? Dans cette méditation, la lettre de Cicéron sur l'amitié universelle, nous permettra de comprendre comment les semences divines sont semées dans le coeur de tout homme pour vivre dans l'amitié qui est un don de Dieu.

1. L'AMITIÉ EST UN DON DE DIEU.

Chers frères et soeurs, l'amitié est un don de Dieu. Comme l'écrivait Marc Tulius Cicéron, une amitié qui se rompt n'avait jamais existé, car un vrai ami est un autre moi-même (alter idem). Selon ce savant latiniste, l'amitié est éternelle quand elle est enracinée dans la nature. La nature pour lui est une divinité bienveillante, éternelle, pleine d'amour pour les êtres. Saint Augustin, admirateur de Cicéron, se retrouve dans le visage de l'ami. Un jour, pleurant la mort de son ami d'une manière inconsolable, se lamentait en reprenant l'expression de Cicéron en disant: "Nous étions un seul coeur dans deux corps, "unum ex duobus"(Confessions 4,9). Selon Tulius Cicéron, la vraie amitié est divine, quand elle est fondée sur la vertu de la bonté. Seuls les bons, les personnes honnêtes peuvent devenir des amis (amicitiam nisi inter bonos esse non posse). L'amitié entre les méchants s'évapore quand l'objet de leur relation n'est plus.

Dans les pays où règne la dictature, la mauvaise gouvernance, les cadres du même parti qui se disaient ami commencent à se suspecter quand leur pouvoir montre les signes du déclin. Cette amitié fallacieuse se transforme en une inimitié litigieuse, offensive et violente. Deux raisons fondent l'amitié universelle: Notre insuffisance à nous affranchir, et l'amour gratuit de Dieu. L'amitié est fondamentale pour combler nos vides, car personne ne se suffit et rien de ce monde ne nous suffit. Aristote dans son "Éthique à Nicomaque", dit que l'homme seul sans communauté et sans ami est un monstre isolé sans roi et sans loi.

Toutefois, l'amitié liée au sentimentalisme simplement de sympathie, de richesse, d'appartenance à telle catégorie sociale privilégiée ne dure pas, si elle n'est pas illuminée par l'amour gratuit de Dieu. Comme le dit Romano Guardini dans son "Éthique", l'amitié est sincérité réciproque, attention au bien de l'autre, respect de sa singularité et de sa valeur personnelle. L'amitié vraie s'appuie sur la liberté et la confiance". Jésus a confiance totale sur celui-là même qui le trahira. Il a confiance en Pierre qui l'a renié en lui donnant la responsabilité de paître ses brebis.



2. JÉSUS SE FAIT AMI DE TOUT HOMME.

"Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui". Jésus dit à ses disciples: "Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître; je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître".

Dans cette parole qui réchauffe nos coeurs, Jésus montre les caractéristiques de son amitié qui doit illuminer l'amitié humaine. La vraie amitié est pardon, humilité, compréhension, communication, correction fraternelle, communion et consolation. Jésus s'abaisse, car dans la vraie amitié, selon Cicéron "qui est supérieur s'abaisse pour que celui qui est dans la condition d'infériorité s'éleve en quelque manière". Qui est riche enrichit le pauvre, car le critère de l'amitié vraie est l'égalité, la proportionalité (Sed maximum est in amicitia parem esse inferiori). L'autre aspect de l'amitié de Jésus est la communication des secrets du coeur de Dieu le Père. Jésus ne nous a rien caché. Il nous a tout dit du Père et nous a donné son Esprit sans lequel cette amitié est impossible. Jésus nous aime sans aucun autre intérêt que celui de nous introduire dans l'amour infini du Père. Cicéron disait que "l'amitié n'est pas la conséquence de l'intérêt, mais l'intérêt est la conséquence de l'amitié"(sed utilitas amicitiam secuta est).

Enfin, l'amitié est consolation. Un vrai ami est celui qui te prend par la main dans la situation de misère ou d'incertitude selon Cicéron (verus amicus in re incerta cernitur). Si nous demeurons dans l'amour du Christ, nous formons un seul coeur et un seul esprit dans le Christ. L'attachement au Christ réalise le rêve de l'amitié sans frontière.



3. L'AMITIÉ DE JÉSUS EST LA CONDITION DE LA FRATERNITÉ SANS FRONTIÈRE.

Jésus s'est fait proche de nous pour que même les lointains deviennent proches de lui, car selon l'adage africain, "les coeurs voisins vallent mieux que les cases voisines". C'est le cas de Corneille, le centurion romain qui voit en Pierre, la bonté de Dieu qui seul peut le sauver. Son geste de prosternation est une forme de profession de foi. Pierre, devant cet acte religieux d'un païen qui vient de loin affirme:"En vérité, je le comprends, Dieu est impartial: il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les oeuvres sont justes".

Cette parole est la clef pour la vraie évangélisation qui se distancie de toute forme de propagande idéologique. L'authentique l'évangélisation est l'iradiation de l'amour de Dieu qui fait de nous des frères à travers le témoignage. Ce soldat romain représente toute personne de bonne volonté qui vit implicitement la foi dans l'attente du secours de la grâce. Son aspiration intérieure trouve une réponse adéquate à travers la prédication de Pierre. Il reçoit le baptême par conviction et non par contrainte. Son rapport avec Pierre est transformé. Désormais, au nom du Christ ressuscité, ils sont amis, voire même frères.

4. PRIÈRE POUR LA FIDÉLITÉ À L'AMITIÉ

Accorde-nous oh Père très bon un amour impartial libéré de toute tendance d'exclusion et de préjugés.

Oh Jésus, Verbe éternel du Père, toi qui nous fait tes amis, rends-nous fidèles à nos amitiés humaines et purifie les de tout intêret égoïste.

Esprit Saint, toi la tempête bienfaisante et bienveillante d'amour, vient brise les barrières de la fermeture des nations dans notre monde où les forces du mal semblent opprimer la force du bien. Purifie-nous de toute forme de racisme, d'éthnisme, pour la promotion d'une amitié sans frontière. Que les diversité des peuples ne soient pas objet de conflits, mais des opportunités pour bâtir des ponts de rencontre pour un monde de concorde, de fraternité et d'amitié sans frontière.

Vierge Marie, reine de la paix, prie pour nous, amen.

Bon dimanche d'amitié frères et soeurs.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera.