Giacomo Aloisi raccoglie l'eredità di Pierantaonio Genestrone alla presidenza di 50&più

In un clima di partecipazione e impegno civico, l'Associazione 50&Più Valle d'Aosta ha recentemente celebrato le elezioni per il suo Nuovo Consiglio Direttivo. L'evento si è svolto il 15 Marzo 2024 presso la Sala Conferenze della Banca BCC di Aosta, riunendo l'Assemblea Regionale della associazione.

L'ordine del giorno principale era l'elezione dei nuovi consiglieri che avrebbero guidato l'Associazione 50&Più nelle prossime sfide e attività. Dopo un'attenta e partecipata votazione, sono stati eletti i sette nuovi consiglieri che porteranno avanti l'impegno e gli interessi della comunità 50&Più:

Giacomo Aloisi

Emilio Cenghialta

Graziano Dominidiato

Luciano Genta

Francesco Iannizzi

Francesco Ponzio

Ciriaco Stumbo

Sono stati scelti con la fiducia dei membri dell'Associazione, pronti a dedicare il loro tempo e le loro energie per il benessere e l'attività della comunità 50&Più della Valle d'Aosta.

Il Nuovo Presidente e Vice Presidente

A seguito della prima convocazione del Nuovo Consiglio Direttivo, è stato eletto il Presidente dell'Associazione 50&Più Valle d'Aosta: il Sig. Giacomo Aloisi. La sua elezione rappresenta un segnale di fiducia e riconoscimento della sua capacità di guidare l'associazione con saggezza e dedizione.

Accanto a lui, nel ruolo di Vice Presidente Vicario, è stato eletto il Sig. Graziano Dominidiato. Questa duplice leadership si propone di portare avanti l'eredità dell'Associazione 50&Più, continuando a promuovere l'attività culturale, sociale e civica della comunità degli over 50 nella regione.

L'Impegno per una Comunità Attiva

L'Associazione 50&Più Valle d'Aosta, con il suo nuovo Consiglio Direttivo, si impegna a continuare il lavoro di anni passati, mirando a migliorare la qualità della vita degli over 50 della regione. Tra gli obiettivi prioritari ci sono l'organizzazione di eventi culturali, sociali e ricreativi, la promozione della partecipazione attiva degli anziani alla vita sociale e politica locale, e il sostegno alle iniziative che favoriscono l'inclusione e la solidarietà.

Inoltre, l'Associazione intende lavorare a stretto contatto con le istituzioni locali per affrontare le sfide specifiche che la popolazione over 50 può incontrare, come l'accessibilità ai servizi sanitari, la mobilità, e la tutela dei diritti degli anziani.

"In un periodo in cui la società sta affrontando cambiamenti rapidi e complessi - sottolinea Giaco Aloisi (nella foto) - l'Associazione 50&Più Valle d'Aosta si presenta come un punto di riferimento per una generazione che ha tanto da offrire in termini di esperienza, saggezza e impegno. Con il nuovo Consiglio Direttivo al timone, si prospetta un futuro luminoso per la comunità over 50 della Valle d'Aosta, pronta a essere un attivo e costruttivo contribuente alla vita della regione".