UNA STRANA MALATTIA

Devo scrivere di questo mio amico perché è davvero strano. Non che scrivere sia strano ma l'amico, intendo. Ed è talmente strano questo mio amico che è anche affetto da un’altrettanto strana malattia della quale, ahimè ne sono stato contagiato tanti anni fa e dalla quale, neppure con l'avanzare dell'età, ne sono guarito.

Il breve racconto che segue è tratto dal libro intitolato "Guarigioni d'amore - una storia vera- “scritto a tre mani da Lodovico Marchisio, Roberta Maffiodo, Edi Morini e con il contributo corale dei loro amici per le Edizioni Tripla E di Moncalieri.

“Conosco Lodovico da tanti anni. Mi verrebbe da dire quasi da sempre. Anche se non è vero. Ovviamente. Con lui ho condiviso molti momenti belli ed anche alcuni momenti brutti. Tuttavia sempre, e comunque, momenti importanti per entrambi. Nondimeno, fin da subito, dalle prime frequentazioni intendo, mi accorsi che Lodovico soffriva di un certo disturbo.

Mi spiego. In ogni luogo in cui ci si incontrava, che fosse in montagna, in una valle, ai laghi, in pianura o finanche al mare, Lodovico come fine ultimo della giornata non vedeva altro che il raggiungimento di una vetta. Qualunque fosse e dovunque fosse. Sembra assurdo ma è così.

A parte l’ambiente montano che per antonomasia prevede l’esistenza di cime, capitava sovente di percorre pianure sulle quali all’orizzonte si profilasse un qualsivoglia rilievo che subito Lodovico lo identificasse per raggiungerne la cima, neanche fosse il patagonico Fitz Roy , trasformando quella che avrebbe dovuto essere una gita di piacere in un’avventura alpina.

E questo, come detto, accadeva anche nel luogo deputato per eccellenza al relax ed alla tintarella: il mare. Al di la della litoranea, dietro le spiagge, appena fuori i borghi costieri Lodovico individuava sempre una roccia, un masso, una cima boscosa trasformando la rilassante quiete del mare in adrenalina alpinistica.

Insomma mi sembrava sempre più concreto ipotizzare che Lodovico soffrisse di una vera e propria patologia. Fin che parlandone francamente un giorno di tanti anni fa, mentre eravamo incrodati su non so più quale montagna, Lodovico mi confessò di essere realmente affetto da un virus piuttosto subdolo e pericoloso. Appeso ad una corda con le punte dei piedi appoggiate su un esile terrazzino di roccia appiccicato a lui che armeggiava per cercare di allungare una corda che avrebbe dovuto essere di venti metri più lunga all’udire quelle parole mi terrorizzai. Ma di che malattia subdola e pericolosa stava mai parlando? Certo, che qualcosa non tornasse nelle sue condotte l’avevo intuito sospettando una forma di malattia comportamentale, ma di fronte a quella confessione rilasciata mentre sotto di noi lo strapiombo metteva vertigini e la certezza che con la corda doppia a disposizione non si sarebbe raggiunto il suolo mi mandò il cuore in fibrillazione: ma di quale accidente mi stava parlando?

“Ho la vettaiolite. Soffro del virus del vettaiolo” Queste furono le parole che mi disse mentre, in maniera rocambolesca ed improvvida iniziammo a calarci da quell’inospitale terrazzino diventato.

Mentre scivolavo lungo la corda doppia rimbalzando con i piedi contro la parete e pregando di riuscire a toccare terra, quelle parole mi risuonarono nella testa fino a farmi scoppiare in una risata fragorosa che trasformò una situazione pericolosa in una farsa grottesca…