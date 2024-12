Il Natale, la montagna e lo stupore

Più precisamente vigilia di Natale. Giornata fredda e fulgida. Sto andando in montagna. Una cima appena qui sopra il lago, dal facile e veloce accesso. La meta ideale per assaporare quel che accade.

Il sole invernale è radente e la facciata della chiesa del paese ne risulta illuminata invitandomi ad entrare. Ne varco così la soglia. È una chiesa non troppo piccola e non troppo grande. Nessun fedele. È vuota. Non proprio. Un solitario organista sta provando e non si risparmia nel suonare riempiendo l’aria. Quell’aria che si può vedere attraverso il pulviscolo illuminato dai raggi del sole provenienti dal rosone ad oriente.

Tra i banchi, indifferente o forse abituata al suono dell’organo, c’è anche una donna tutta infagottata che fa le pulizie. Si muove silenziosa. Non me ne sarei nemmeno accorto se non fosse per l’odore della cera che passa sui banchi. L’odore di miele, che riporta all’infanzia, alla spensieratezza, alle giornate domenicali e di festa, è talmente penetrante che lo inalo a pieni polmoni.

Tutto ciò mi pervade di emozioni, tanto che mi par quasi di barcollare. E allora mi appoggio al banco con i palmi delle mani e, nonostante la temperatura rigida anche dentro la navata, il banco lo avverto caldo, lucido ed accogliente.

E accade allora di stupirmi di quanto poco ci voglia per apprezzare ben quattro sensi contemporaneamente: l’udito, con le vibrazioni dell’organo, la vista, con la percezione dell’aria, l’olfatto, con il penetrante odore di cera, il tatto attraverso il legno del banco.

All'appello manca il gusto che in questa rassegna sensoriale troverà domani, per chi lo vorrà, nell'apoteosi della festa per antonomasia, la sua sacra manifestazione.