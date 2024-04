L'Europarlamentare Silvia Sardone presenta il suo libro "Mai sottomessi. Cronache di un'Europa islamizzata"

L'evento, che avrà luogo il 26 aprile alle ore 18 presso la saletta BCC dell’Arco di Augusto di Aosta, promette di essere un momento di approfondimento e dibattito su questioni che toccano da vicino l'identità e la cultura europea. L'introduzione sarà tenuta dall'Onorevole Alessandro Panza, figura di spicco nel panorama politico italiano.

Silvia Sardone, nota per le sue posizioni decise e senza compromessi, è da tempo sotto scorta a causa delle minacce di morte ricevute per il suo impegno nel contrastare l'islamizzazione e difendere i valori europei. Il suo libro rappresenta una testimonianza coraggiosa e lucida di una realtà complessa e in continua evoluzione.

L'incontro del 26 aprile sarà un'opportunità per il pubblico di confrontarsi direttamente con l'autrice e approfondire le tematiche trattate nel libro. Sarà anche l'occasione per esprimere solidarietà e sostegno a Silvia Sardone, che con il suo impegno continua a difendere con determinazione gli ideali di libertà e democrazia.