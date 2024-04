Francesco incontra 6 mila studenti, insegnanti e dirigenti delle Scuole di pace

Formare una nuova generazione di costruttori e costruttrici di pace. Con questo obiettivo, il prossimo venerdì 19 aprile, 6 mila studenti, insegnanti e dirigenti scolastici della Rete nazionale delle Scuole di pace incontreranno Papa Francesco nell’Aula Paolo VI, in Vaticano. Insieme con loro ci saranno docenti universitari, amministratori locali ed esponenti della società civile firmatari del “Patto di Assisi” per l’educazione alla pace.

Conferenza di presentazione a Roma

L’incontro degli studenti con il Papa è parte di un programma di educazione civica denominato “Trasformiamo il futuro. Per la pace con la cura” ed è una tappa del percorso che porterà alla realizzazione il 25 e 26 maggio della prima Giornata Mondiale dei Bambini. Le ragioni e il programma dell’incontro saranno illustrati in una conferenza stampa che si terrà mercoledì 17 aprile a Roma, alle 11, presso l’Auditorium del Convento San Massimiliano Kolbe, in via San Teodoro 42, a Roma.

Durante la conferenza stampa saranno anche presentati i primi risultati dell’indagine su “I giovani e il futuro” realizzata nelle scuole italiane in vista del “Summit of the Future” dell’Onu.

Alla conferenza stampa interverranno: Fabiana Cruciani, dirigente scolastica e coordinatrice della Rete Nazionale delle Scuole di Pace; padre Enzo Fortunato, coordinatore della Giornata Mondiale dei Bambini; Flavio Lotti, direttore della Rete Nazionale delle Scuole di Pace. Studenti e studentesse del Liceo Artistico Via di Ripetta di Roma, accompagnati dal prof. Roberto Scognamillo e dell’Istituto Comprensivo “G. Milanesi” di Roma accompagnati dalla professoressa Chiara Atanasio.