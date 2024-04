La Polizia di Stato sventola duro colpo al traffico di droga

Nella notte di giovedì 11 aprile, la Squadra Mobile di Aosta ha orchestrato un'operazione mirata che ha portato all'arresto di una giovane coppia per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Questa operazione è il frutto di un lungo lavoro di indagine e sorveglianza condotto dagli agenti, che hanno seguito da tempo le tracce dei sospettati.

I due individui, un uomo e una donna, sono stati sorpresi in possesso di una quantità significativa di droga. Tra le sostanze sequestrate, spiccano circa 107 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi pronte per la vendita sul mercato illegale. Oltre alla cocaina, sono stati rinvenuti 32,2 grammi di hashish e 1,3 grammi di marijuana, evidente segno di un'attività illecita consolidata.

Oltre alle sostanze stupefacenti, è stata rinvenuta una somma di denaro pari a euro 690,00, che si sospetta sia il provento delle attività di spaccio condotte dalla coppia.

Entrambi gli arrestati, già noti alle autorità per precedenti reati legati al traffico di droga, erano nel mirino degli investigatori da diverso tempo. La loro cattura rappresenta un importante successo per le forze dell'ordine e una vittoria nella lotta contro il dilagante fenomeno dello spaccio di stupefacenti.

L'uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Brissogne, in attesa dell'udienza di convalida, mentre la donna è stata sottoposta alla misura precautelare degli arresti domiciliari.

Questo ennesimo successo della Polizia di Stato dimostra l'impegno costante delle forze dell'ordine nel contrastare il traffico illegale di droga e garantire la sicurezza dei cittadini. La lotta contro lo spaccio di sostanze stupefacenti resta una priorità assoluta per le autorità, che continueranno a combattere senza tregua per preservare la legalità e la salute pubblica.