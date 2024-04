2a edizione del Marché aux Fleurs

L’Assessorato dei Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali informa che sabato 15 e domenica 16 giugno 2024, dalle ore 10,00 alle ore 19,00, il parco del Castello di Aymavilles accoglierà la seconda edizione del Marché aux Fleurs: la mostra-mercato florovivaistica, organizzata in collaborazione con l’Associazione produttori floro-vivaisti ASPROFLOR e il Comune di Aymavilles, che vede coinvolti alcuni tra i più importanti espositori regionali e nazionali del settore.

Gli appassionati potranno godere di due “giornate fiorite”, durante le quali verranno proposti anche laboratori didattici tematici per bambini e visite accompagnate al castello, con la presenza di personaggi in costume ottocentesco.

Come per la scorsa edizione, si prevede anche per il 2024 di realizzare un servizio ristoro per i visitatori del Marché, al fine di promuovere le diverse filiere di prodotti valdostani di qualità.

Per la candidatura a tale attività temporanea di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande durante i due giorni della manifestazione è stato pubblicato, sul sito della Regione autonoma Valle d’Aosta, un avviso esplorativo.

Gli operatori economici interessati potranno scaricare la modulistica e ottenere le informazioni al seguente link: https://www.regione.vda.it/cultura/avvisi-esplorativi/default_i.aspx