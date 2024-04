In Valle scendono le denunce per reati

Nell'ambito delle celebrazioni per il 172º anniversario della fondazione della Polizia di Stato, svoltosi all'area megalitica di Aosta, sono stati presentati dati incoraggianti riguardanti la diminuzione dei reati nella regione autonoma della Valle d'Aosta. Secondo quanto comunicato, si è registrata una significativa flessione del 13,4% nel numero complessivo dei reati rispetto all'anno precedente. Ancora più positivo è il calo degli arrestati (-19,5%) e dei denunciati (-65,5%).

Tuttavia, dietro questa tendenza generale si celano alcune variazioni significative. Se da un lato si assiste a una riduzione dei reati legati alle violenze sessuali (-25%), alla droga (-22,5%) e ai delitti informatici (-29,6%), dall'altro si osserva un aumento dei furti (+4%), delle estorsioni (+31%), delle truffe (+3%) e dei danneggiamenti (+6,6%).

I dati forniti indicano che complessivamente sono stati registrati 3.383 reati nel periodo compreso tra il primo aprile 2023 e il 31 marzo 2024, rispetto ai 3.909 dell'anno precedente. Tra gli arrestati, si evidenzia un calo significativo sia per i reati contro la persona (-50%) che per i furti (-200%). Nel complesso, le persone denunciate sono state 270, mentre quelle tratte in arresto sono state 87.

Questi risultati testimoniano l'efficacia delle strategie messe in atto dalle forze dell'ordine e riflettono un impegno costante nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità. Tuttavia, rimane necessario monitorare da vicino le aree di criticità evidenziate, al fine di adattare e rafforzare le azioni preventive e repressive.