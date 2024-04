COURMAYEUR PRESENTE ALLA “GIORNATA DELLA COOPERAZIONE ITALO – FRANCESE” A MENTONE

Creare una connessione tra le comunità italiane e la vivace realtà culturale della Costa Azzurra, offrendo al pubblico francese l’opportunità di scoprire i gioielli nascosti della penisola italiana. È questo uno degli obiettivi del “Progetto 10 Comuni”, promosso dalla Camera di commercio Italiana di Nizza, cui ha aderito nell’autunno del 2023 il Comune di Courmayeur.

In questo ambito, il Sindaco di Courmayeur, Roberto Rota, parteciperà lunedì 8 aprile 2024 alla “Giornata della cooperazione italo-francese” che si terrà a Villa Maria Serena nella cittadina francese di Mentone. L’appuntamento è organizzato dalla Camera di Commercio italiana di Nizza in collaborazione con la Città di Mentone, la Communauté de la Riviera Française e il periodico TribuCA.

Il programma della giornata comincerà alle ore 15.30 con la presentazione del progetto “10 Comuni” per poi dare la parola ai trenta Comuni dell’Italia aderenti al progetto, tra questi Alassio, Bandiere Arancioni, Bordighera, Bra, Courmayeur, Cuneo, Fano, Ferrara, Genova, Imperia, Levanto, Livorno, Mondovì, Parma, Pavia, Pisa, Porto San Giorgio, Sanremo, Sant’Elpidio A Mare, Servigliano, Sorrento, Taggia, Trani, Tropea, Urbino, Val Mivola, Valle Grana, Val Maira, Val Stura, Ventimiglia, Viareggio e Viterbo. Tra gli appuntamenti del pomeriggio anche la presentazione della nuova guida turistica “Visitez l’Italie et découvrez ses merveilles”. La “Giornata della cooperazione italo-francese” impegnerà i presenti in una tavola rotonda di esperti provenienti da Italia e Francia volta a dare risposta al tema “Quale territorio per quale cooperazione?”.

Il “Progetto 10 Comuni” si prefigge di promuovere l’afflusso francese nelle oltre 30 località italiane coinvolte attraverso diverse strategie di comunicazione e marketing territoriale mirate. L’iniziativa va oltre il turismo tradizionale, promuovendo una profonda connessione tra le città coinvolte e creando legami duraturi attraverso partenariati collaborativi. Tale sinergia transfrontaliera vede la Camera di Commercio impegnata nella promozione delle destinazioni attraverso eventi, azioni pubblicitarie e presentazioni alla stampa nell’area geografica del Sud della Francia e del Principato di Monaco.

"Questo appuntamento – commenta il Sindaco, Roberto Rota - si inserisce nel programma di incontri previsti nel Progetto 10 Comuni, cui il Comune di Courmayeur ha aderito in collaborazione al CSC Courmayeur. Sarà una giornata di incontri, in pieno spirito transfrontaliero, il cui obiettivo sarà per ciascuno dei territori presenti quello di raccontare il variegato patrimonio racchiuso nelle località di provenienza, per dare avvio a sodalizi nuovi e concrete collaborazioni. Il progetto va avanti positivamente con nuove tappe per la promozione della nostra ricca offerta alpina al mercato francese della Costa Azzurra e del Principato di Monaco”.