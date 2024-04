La Lega Vallée d’Aoste affronta la sfida europea

Lega Vallée d’Aoste si prepara a fronteggiare la sfida europea con determinazione e visione, puntando a un cambio radicale nel panorama politico dell'Unione Europea. In vista delle prossime elezioni europee dell'8 e 9 giugno, l'attenzione si focalizza sulle tematiche cruciali che riguardano l'immigrazione, l'agricoltura e le politiche ambientali.

Il Segretario della Lega Vallée d’Aoste, Marialice Boldi, sottolinea l'importanza di un'inversione di rotta nell'approccio alle questioni europee. "In Europa abbiamo perso cinque anni e non possiamo permettere che coloro che hanno portato avanti politiche dannose siano ancora i protagonisti del domani", afferma Boldi. La Lega si propone come alternativa, rivendicando un'Europa più vicina ai bisogni dei suoi cittadini.

In questo contesto, la Lega Vallée d’Aoste accoglierà con piacere l'Onorevole Armando Siri, esperto in economia fiscale e coordinatore nazionale dei Dipartimenti della Lega. Siri presenterà le ultime novità riguardanti il nuovo decreto fiscale, che riflette gli obiettivi della Lega volti a ridurre la pressione fiscale e a implementare una flat tax per tutti.

L'incontro con l'Onorevole Siri, in programma per venerdì 12 aprile alle ore 20.30 presso la sala della BCC dell’Arco d’Augusto di Aosta, sarà incentrato su tre temi fondamentali: identità, fisco e difesa delle radici. Sarà un'opportunità per discutere di politiche concrete e strategie per un'Europa più equa e rispondente alle esigenze dei cittadini.

La presenza di Armando Siri rappresenta un importante momento di confronto e approfondimento per tutti coloro che condividono gli ideali della Lega Vallée d’Aoste e che desiderano contribuire attivamente a un cambiamento positivo nell'ambito europeo.