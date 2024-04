Almanach de samedi 6 avril saint Célestin

LE MESSAGER RICORDA saint Célestin

La Chiesa celebra San Guglielmo di Eskill Abate

Nato a Parigi intorno al 1125, si distinse per la sua devozione alla perfezione religiosa, subendo l'ostilità dei confratelli a Saint-Genoveffa. La sua vocazione lo portò in Danimarca nel 1161 per introdurre la riforma nei monasteri, diventando abate di Aebelhoit e figura di riferimento della Chiesa danese. La sua fama si estese anche alla politica, quando si recò a Roma nel 1194 per difendere la legittimità del matrimonio tra Filippo Augusto di Francia e Ingelburga di Danimarca. Morì nel 1203, senza vedere la riconciliazione dei reali, ma la sua santità fu riconosciuta nel 1224. Le sue lettere, conservate in Scripta Rerum Danicarum, offrono una preziosa fonte di informazioni sulla Chiesa danese del XII secolo.

