Francesco Toscano e Marco Rizzo di Democrazia Sovrana Popolare a Aosta: Un'Opportunità di Incontri e Raccolta Firme per le Elezioni Europee

Nella vivace atmosfera di Piazza Chanoux ad Aosta, un evento speciale sta per animare la giornata di domenica 7 aprile. Francesco Toscano, presidente e cofondatore di Democrazia Sovrana Popolare, insieme a Marco Rizzo, coordinatore nazionale e cofondatore del movimento, saranno presenti dalle ore 12:00 alle ore 18:00 presso il banchetto di raccolta firme per le elezioni europee, organizzato dalla sezione locale di Democrazia Sovrana Popolare Valle d'Aosta.

Questo incontro offre un'opportunità unica per i cittadini valdostani di incontrare due figure di spicco nel panorama politico italiano. Francesco Toscano, noto per il suo impegno nella difesa della sovranità popolare e dei valori democratici, e Marco Rizzo, ex-deputato ed ex-europarlamentare con una lunga storia di servizio pubblico, saranno disponibili per dialogare con i cittadini, ascoltare le loro preoccupazioni e condividere la visione del movimento per il futuro dell'Europa.

Il banchetto di raccolta firme non è solo un'occasione per incontrare i leader di Democrazia Sovrana Popolare, ma anche per contribuire attivamente al processo democratico. I cittadini avranno la possibilità di firmare per sostenere la lista del movimento alle prossime elezioni europee, esprimendo così il loro sostegno per un'Europa più inclusiva, democratica e attenta alle esigenze dei suoi cittadini.

Visione TV, la piattaforma mediatica fondata e diretta da Francesco Toscano, sarà presente per documentare l'evento e diffondere i messaggi e le idee condivise durante la giornata.

L'iniziativa della sezione Democrazia Sovrana Popolare Valle d'Aosta promette di essere un momento di incontro, partecipazione e impegno civico. Tutti sono invitati a partecipare, condividere le proprie opinioni e contribuire alla costruzione di un futuro migliore per l'Europa e per la Valle d'Aosta.

Non mancate questo appuntamento importante per la vita politica e civica della nostra regione!