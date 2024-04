ORGANICS SkyGarden Courmayeur: Musica e Atmosfera sulla Terrazza del Monte Bianco

Quattro appuntamenti per il mese di aprile, dalle 11 alle 15, con l’alternarsi di musicisti di vari generi, a 2173 metri di altezza, letteralmente sospesi tra terra e cielo, dove la montagna si presenta in tutta la sua bellezza.

Per gli appassionati della montagna e non solo, è possibile vivere momenti di relax e svago sorseggiando freschi cocktail, a base di The ORGANICS by Red Bull, le bevande bio con ingredienti di origine naturale al 100%.

Con un’opportunità unica, quella di provare l’ebrezza che solo le cime più alte sanno regalare, di poter godere dell’ambiente alpino ad alta quota, in un’esperienza indimenticabile dove lo sguardo si perde e il respiro si fa breve, cullati dalle note di musica dal vivo.

La rassegna musicale di questo mese in quota:

6 aprile: DUO Denfert

Due giovani ed eclettici musicisti valdostani con all’attivo percorsi musicali ed esperienze che spaziano dal jazz alla classica, passando per pop, rock, folk e canzone d’autore.

La loro è una musica in grado di creare veri e propri trait d’union tra differenti mondi musicali, attraverso reinterpretazioni di classici, creando composizioni originali e momenti di pura improvvisazione frutto della grande alchimia presente tra i due musicisti.

7 aprile: Undervolt DUO

Un incontro tra il chitarrista jazz siciliano Davide Coppo ed il contrabbassista valdostano Luca Moccia. Il duo propone un repertorio strumentale dedicato ai grandi standard del jazz internazionale, alle reinterpretazioni di brani della popular music e alle composizioni originali.

13 aprile: PITULARITA con Remy e Vincent Boniface.

Questa musica è l’espressione spontanea di una coppia di fratelli musicisti, cresciuti al suono della musica delle Alpi della Valle d’Aosta.

Da qui sono partiti alla scoperta di altri orizzonti musicali che sviluppano il sentimento conviviale della musica tradizionale verso una dimensione attuale e innovatrice. Da cinque generazioni l’organetto diatonico si aggrappa alle spalle di questa famiglia di cui Rémy e Vincent sono gli eredi, affiancando la vibrazione delle corde del violino o delle ance delle cornamuse, del sax e del clarinetto. Il repertorio è formato da brani di propria composizione e da melodie suonate per la danza, estratte dal bacino della musica tradizionale europea.

In caso di maltempo, la performance potrà essere spostata al 14 aprile.

20 aprile: KILOMBO, Il suono del nuovo mondo.

Un’esperienza unica, un viaggio inaspettato tra i confini dell’elettronica e delle musiche del mondo, tra l’uso della tecnologia d’avanguardia e alcuni strumenti artigianali millenari come la ghironda e la cornamusa.

L’essenza del progetto è far sognare l’ascoltatore e condurlo in una bolla di suono che non conosce limiti, e che ci dimostra come la musica sappia attraversare i secoli in una inarrestabile sequenza di suggestioni.

Kilombo si compone di un trio che vede Dj PILLOLA, Vincent Boniface e Rémy Boniface per un mix di elettronica, organetto diatonico, sax, clarinetto, flauti, violino e ghironda