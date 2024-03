Un esorcista spiega perché San Giuseppe è "il terrore dei demoni"

Padre Francisco Torres Ruiz, esorcista ed esperto di liturgia nella diocesi di Plasencia, in Spagna, spiega perché San Giuseppe è invocato come il "terrore dei demoni" in un'intervista al telegiornale EWTN Noticias, del gruppo EWTN, di cui fa parte ACI Stampa.

Il sacerdote ha detto che una delle parti dell'esorcismo è la recitazione delle litanie dei santi, e quando menziona i loro nomi, "il demonio può reagire o meno".

"A volte, quando il demonio è già stato domato e si può estrarre da lui un po' di verità, perché Dio lo costringe a farlo, significa che quei santi a cui ha reagito più violentemente sono presenti nell'esorcismo" in modo spirituale, commenta padre Torres.

Durante l'esorcismo i santi "proteggono i fedeli, pregano con noi, pregano con l'esorcista e con le persone che stanno pregando in quel momento nella stanza o nella cappella. "Ci sono momenti in cui i santi stessi addirittura esortano e comandano al diavolo di lasciare in pace la persona".

"Con San Giuseppe ho fatto un'esperienza preziosa, perché San Giuseppe, nella lotta contro il male, è intimamente legato alla battaglia che conduce anche la Beata Vergine Maria", dice il sacerdote.

Secondo padre Torres Ruiz, "bisogna tener conto che San Giuseppe è un uomo giusto, come lo definisce la Bibbia, che San Giuseppe è un uomo casto e quindi non ha mai avuto alcuna tentazione di approfittare della Vergine".

"Il diavolo ha un odio speciale per San Giuseppe". Torres Ruiz aggiunge che nella lotta contro il male, "San Giuseppe è invocato come il 'terrore dei demoni', sempre unito alla Vergine Maria, che ha calpestato la testa del serpente".

L'esorcista ha sottolineato che è molto importante "che le persone influenzate dal male, vessate o addirittura possedute, si consacrino al cuore casto di San Giuseppe".

Nell'intervista a EWTN News, padre Torres ha raccomandato di aumentare la devozione a San Giuseppe nella vita di tutti i giorni, con le preghiere che ognuno conosce, e con due preghiere "che si trovano per San Giuseppe nel messale del 1570 o nel messale noto come rito straordinario o vetus ordo".

Si può anche andare alle famose litanie di San Giuseppe, dove c'è proprio quell'invocazione del "terrore dei demoni".

Si possono "recitare le litanie di san Giuseppe ogni giorno o spesso, specialmente in questo mese di marzo, che è il mese di esso, ora nella novena a san Giuseppe, o nelle sette domeniche che ci hanno preceduto, che sono chiamate le sette domeniche di san Giuseppe". (fonte AciStampa)