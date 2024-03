Tunnel du Mont Blanc et week-end de Pâques

Ces prévisions de trafic sont issues du TMB-GEIE où elles peuvent être consultées à tout moment au-delà de ces dates : https://www.tunnelmb.net/fr-<wbr></wbr>FR/interruptions-et-pr-visions Le cadencement reste la règle de sécurité, même en cas de fort trafic

Pour maintenir la sécurité dans le tunnel, il est primordial de respecter la règle du « cadencement ». L’objectif est de réguler le trafic à chaque entrée du tunnel. Cela permet de limiter le nombre de véhicules en même temps à l’intérieur du tunnel, même en cas de fort trafic.

Cette régulation permet de respecter la capacité d’accueil des abris de secours en cas d’événement. Les équipes peuvent également intervenir plus facilement et dans les meilleures conditions sur le véhicule concerné.

Pour cela : Les barrières de péage s’ouvrent toutes les 8 secondes et permettent au véhicule qui rentre dans le tunnel de respecter une distance de 150 mètres avec le précédent.

Pour conserver cette distance, des lumières bleues sont présentes tout le long du trajet, ce qui permet au conducteur de garder un repère. Ce cadencement est d’autant plus nécessaire en période de forte affluence, ce qui explique les temps d’attente souvent constatés lors des grandes migrations touristiques.