I lavori di risanamento della volta

Il Traforo del Monte Bianco, uno dei grandi tunnel europei più significativi, si prepara a sottoporsi a una serie di lavori di risanamento profondi per garantirne la sicurezza e la durabilità nel tempo. Il progetto, originariamente pianificato per il 2023, è stato posticipato di un anno in seguito alla frana sulla A43 in Maurienne, che ha richiesto un impegno congiunto degli Stati italiano e francese riuniti in Commissione Intergovernativa.

Il cantiere-test, che si svolgerà nel 2024, coinvolgerà due tratti di 300 metri ciascuno della volta del tunnel. Questi lavori, caratterizzati dalla necessità di smontare tutti gli impianti tecnologici presenti e garantire la sicurezza delle maestranze, renderanno necessaria la chiusura totale del traforo dal 2 settembre al 16 dicembre 2024. La scelta di questo periodo, concordata con le prefetture della Valle d’Aosta e dell’Alta Savoia, mira a minimizzare l'impatto sul turismo e sull'economia delle regioni confinanti.

Il Traforo del Monte Bianco diventerà così il primo grande tunnel europeo a sottoporsi a lavori di risanamento della sua struttura, con importanti interventi di genio civile sia sulla volta che sull'impalcato su cui poggia la carreggiata. Questi lavori, che rappresentano un investimento complessivo di 50 milioni di euro, sono fondamentali per garantire la perennità dell'opera, che conta oltre 60 anni di servizio.

La realizzazione di due fasi-test nel 2024 e nel 2025 consentirà di individuare la migliore metodologia operativa per il proseguimento dei lavori di risanamento. Il coinvolgimento del TMB-GEIE, delle imprese e delle maestranze impegnate assicurerà il massimo impegno nel rispetto del cronoprogramma, limitando il periodo di chiusura ai tempi previsti.

Parallelamente ai lavori sulla volta, si procederà anche alla sostituzione della soletta nel tratto centrale della galleria, con un investimento di 60 milioni di euro. Questi interventi, programmati per la primavera 2024, si svolgeranno con chiusure notturne infrasettimanali, al fine di minimizzare i disagi per gli utenti.

Durante la chiusura del tunnel, saranno attivi itinerari alternativi consultabili sul sito ufficiale del Traforo del Monte Bianco e sull'applicazione TMB Mobility. Inoltre, la data di scadenza degli abbonamenti in corso sarà automaticamente prorogata di 4 mesi.

In conclusione, i lavori di risanamento del Traforo del Monte Bianco rappresentano un passo fondamentale per garantire la sicurezza e l'efficienza di questa importante via di comunicazione tra Italia e Francia, contribuendo al turismo e all'economia delle regioni coinvolte.