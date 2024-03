Riaperta strada regionale 44 a Pont Saint Martin

Un un respiro di sollievo si diffonde lungo la strada regionale n. 44 della Valle del Lys. Le recenti operazioni di disgaggio e consolidamento, condotte con tenacia e determinazione, hanno portato risultati tangibili che ora si traducono in una prospettiva di miglioramento della viabilità.

Nel comune di Pont-Saint-Martin, proprio al chilometro 2+400, dove una frana ha messo a repentaglio la sicurezza della strada, gli sforzi congiunti degli operatori hanno compiuto passi significativi verso il recupero della situazione. Gli interventi provvisori di ripristino del sedime stradale hanno contribuito a garantire la sicurezza dei trasporti durante le fasi più critiche dei lavori.

Con soddisfazione possiamo annunciare che dalle ore 17 di venerdì 15 marzo 2024, la strada regionale n. è di nuovo aperta al traffico, senza alcuna restrizione, in entrambi i sensi di marcia. Questo annuncio rappresenta un momento di respiro per la comunità locale e per tutti coloro che dipendono da questa importante arteria stradale per i loro spostamenti quotidiani.

Tuttavia, è importante mantenere alta l'attenzione. A partire da lunedì 18 marzo, prenderanno avvio i lavori di ripristino definitivo della strada. La struttura Viabilità della Regione ha annunciato l'introduzione di un sistema di senso unico alternato al fine di agevolare il completamento di queste fondamentali operazioni. È da notare che potrebbero verificarsi occasionali interruzioni totali del traffico, comunicate preventivamente, per consentire operazioni di bonifica del versante interessato dalla frana.

Il ritorno alla normalità sulla strada regionale n. 44 è un obiettivo importante, ma è fondamentale rimanere vigili e collaborare per garantire il successo delle operazioni di ripristino. La sicurezza dei cittadini e la fluidità del traffico rimangono le priorità assolute durante questo processo di recupero.