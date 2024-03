Le opportunità della norma UNI 11476:2023 in un webinar informativo per gli artigiani

Si tratta della revisione della norma pubblicata nel 2013, alla cui elaborazione Confartigianato Fotografi ha attivamente partecipato, nell’ambito della commissione tecnica UNI “Attività professionali non regolamentate”, con l’obiettivo di definire e qualificare l’attività del fotografo professionista che, come è noto, non è regolamentata da una disciplina di settore. La norma, la cui adesione è volontaria, individua precisi standard di riferimento rispetto a modalità e criteri di esecuzione della prestazione, alle competenze soggettive, alle aspettative del cliente, ai percorsi di formazione e di apprendimento ed al valore aggiunto riconosciuto alla prestazione.

Nel tenere in considerazione la variabilità (anche molto marcata) di numerosi e differenti aspetti che contraddistinguono l’attività del fotografo, la norma distingue due differenti profili specialistici ai fini dell’esercizio della professione:

a) profilo specialistico tecnico-commerciale;

b) profilo specialistico artistico-interpretativo.

Conseguentemente i due profili specialistici sono definiti separatamente nonostante non siano separabili in senso assoluto o incompatibili tra loro. All’interno della UNI 11476 è richiamata la UNI CEI EN IS0/IEC 17024 “Valutazione della conformità – Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone” quale riferimento normativo quadro, che guida l’attività degli Organismi di Certificazione.

Completano la norma due appendici A e B, rispettivamente dedicate agli elementi per la valutazione della conformità e agli aspetti etici e deontologici applicabili.

