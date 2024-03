Di Veronica Giacometti

"È un momento importante per il confronto che i problemi dell’evangelizzazione comportano, soprattutto se lo sguardo è rivolto alle diverse regioni del mondo, così differenti tra loro per cultura e tradizione". Con queste parole Papa Francesco ha ricevuto in Udienza i partecipanti alla Plenaria del Dicastero per l’Evangelizzazione - Sezione per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo. Il testo scritto per l'occasione stato letto da Mons. Filippo Ciampanelli.

"Il primo pensiero va alla condizione in cui versano diverse Chiese locali dove il secolarismo dei decenni passati ha creato enormi difficoltà: dalla perdita del senso di appartenenza alla comunità cristiana, all’indifferenza per quanto concerne la fede e i suoi contenuti. Sono problemi seri, con cui tanti fratelli ogni giorno devono confrontarsi, ma non bisogna perdersi d’animo. Il secolarismo è stato studiato e si sono scritte valanghe di pagine in proposito. Conosciamo gli effetti negativi che ha prodotto, ma questo è il tempo favorevole per comprendere quale risposta efficace siamo chiamati a dare alle giovani generazioni perché possano recuperare il senso della vita", così si legge nel discorso.

Per il Pontefice "la grande problematica che sta davanti a noi è comprendere come superare la rottura che si è determinata nella trasmissione della fede". "A tale scopo è urgente recuperare un’efficace relazione con le famiglie e con i centri di formazione. La fede nel Signore risorto, che è il cuore dell’evangelizzazione, per essere trasmessa richiede un’esperienza significativa vissuta in famiglia e nella comunità cristiana come incontro con Gesù Cristo che cambia la vita", continua così il discorso di Papa Francesco.

"Un secondo tema che mi preme condividere con voi è la spiritualità della misericordia, come contenuto fondamentale nell’opera di evangelizzazione. La misericordia di Dio non viene mai meno e noi siamo chiamati a testimoniarla e a farla - continua ancora il Pontefice - La pastorale dei Santuari, che è una vostra competenza, richiede di essere impregnata di misericordia, perché quanti giungono in quei luoghi vi possano trovare delle oasi di pace e serenità. I Missionari della misericordia, con il loro servizio generoso al Sacramento della Riconciliazione, offrono una testimonianza che dovrebbe aiutare tutti i sacerdoti a riscoprire la grazia e la gioia di essere ministri di Dio che perdona sempre e senza limiti".

L'ultimo tema che affronta il Papa è è la preparazione al Giubileo Ordinario del prossimo anno. "Sarà un Giubileo in cui dovrà emergere la forza della speranza", dice chiaro Papa Francesco.