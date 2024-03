Quando parliamo di sgomberare una soffitta come vogliamo fare all'interno di questo articolo praticamente stiamo parlando di uno dei tanti servizi che ci può offrire un'impresa in questo settore e tra l'altro in genere parliamo di imprese che si occupano anche di traslochi e quindi mettono a disposizione dei clienti un doppio servizio non solo molto interessante, ma in qualche caso che può essere collegato.

Infatti, non sono poche le persone che vogliono sgomberare quella soffitta perché se ne devono andare da quella casa e giustamente non vogliono lasciare quelle cianfrusaglie inutili ai nuovi inquilini che comunque avranno loro delle cose da portare e da metterci all'interno e in genere le soffitte sono preziose perché ci permettono di poter mettere degli oggetti che in casa non ci stanno soprattutto quando parliamo magari di un bilocale, o comunque di un appartamento non troppo grande.

Solo che poi quello che succede in questi casi è che magari poi le persone per pigrizia trascurano quella soffitta e quindi gli oggetti si accumulano in maniera spropositata, finché poi è un giorno che magari dobbiamo andare qualcosa all'interno che abbiamo lasciato ci rendiamo conto che c'è l'inferno e anzi che, se non stiamo attenti magari ci casca pure tutto addosso.

Così come ci potremmo rendere conto che all'interno non ci possiamo mettere più nulla perché non c'è spazio ed è quello il momento che dobbiamo capire se possiamo essere noi a sgomberarla portando tutto nelle discariche autorizzate e in questo caso stare attenti poi alle regole rispetto allo smaltimento degli stessi perché si sta parlando di rifiuti speciali e non di rifiuti urbani e, se non conosciamo e le regole ci fanno dei controlli, rischiamo che ci venga comminata una multa molto salata.

A questo punto se le cose da portare via sono troppe o comunque tra queste ci sono alcune voluminose e ingombranti che non possiamo di certo trasportare in macchina, è chiaro che dobbiamo contattare una tra queste imprese nel settore e invitarla per un sopralluogo all'interno del quale discuteremo di tutti i dettagli.

Un sopralluogo è molto importante per vari motivi

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte un sopralluogo, comunque, è molto importante per tanti motivi in questo caso di uno sgombero e intanto serve al cliente per poter conoscere i rappresentanti di quelle imprese che ha scelto e che magari finora ha sentito solo per telefono, ma è un momento che serve anche alla stessa impresa.

Impresa che, tramite i suoi rappresentanti, vuole capire quello che c'è da portare via e quindi vuole sapere come organizzare l’intervento in questione e quindi quali possono essere gli automezzi più adeguati alle circostanze e quante persone servono per portarlo a termine.

Oltre questo bisognerà discutere con il cliente anche per quanto riguarda la questione economica e quindi per quanto riguarda il preventivo che comunque deve essere un preventivo molto trasparente dopo all'interno ci sono le varie voci di spesa, così che il cliente possa scegliere realmente in maniera consapevole.