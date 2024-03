Previsioni meteorologiche allarmanti: la Protezione Civile chiama alla prudenza

Il Dipartimento regionale della Protezione Civile e i Vigili del Fuoco hanno lanciato un allarme arancione per rischio valanghe nelle zone B (Est) e C (Sud-Est) e un'allerta gialla nelle zone A (Centrale) e D (Ovest-Nord Ovest) in seguito alle previsioni di nevicate abbondanti nelle prossime ore.

In risposta a questa situazione meteorologica critica, il Centro Coordinamento dei Soccorsi (CCS) si è riunito nella sede della Protezione Civile, con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, inclusi i rappresentanti delle forze dell'ordine, del sistema sanitario regionale, delle autorità locali e delle commissioni locali valanghe.

Durante la riunione, il Centro Funzionale Regionale ha presentato un bollettino dettagliato sulle criticità attese, evidenziando l'imminenza di nevicate intense a quote medio-basse, accompagnate da forti venti. Le previsioni indicano un'intensificazione delle precipitazioni nei settori sud-orientali, con accumuli significativi fino a metà giornata di domani.

Di fronte a questo scenario meteo-nivologico complesso, i sindaci delle zone più colpite hanno assicurato di operare per garantire la sicurezza della viabilità, mentre il servizio medico di emergenza 118 ha predisposto un potenziamento dei presidi medici nelle aree di Gressoney e Cogne.

In considerazione di queste previsioni meteorologiche avverse, la Protezione Civile invita la popolazione a prestare massima attenzione e ad adottare misure di prudenza durante gli spostamenti, specialmente nelle zone soggette a rischio valanghe. Si raccomanda inoltre di tenersi aggiornati sulle ultime informazioni e di seguire le indicazioni delle autorità locali per garantire la propria sicurezza e quella degli altri.

