Valtournenche: Roberto Avetrani si fa sentire in aula

Tra le decisioni più rilevanti prese durante l'assemblea, spicca l'approvazione della convenzione con l'Unité des Communes Valdôtaines Mont-Cervin e i Comuni del comprensorio per l'esercizio associato di funzioni comunali per l'anno 2024. Tuttavia, il capogruppo Roberto Avetrani ha espresso parziale insoddisfazione per i risultati di questa gestione, evidenziando l'importanza di un maggiore coinvolgimento e trasparenza nelle decisioni.

Un altro punto cruciale è stato l'approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2024/26, che prevede importanti investimenti per l'efficientamento energetico delle strutture scolastiche e sportive, nonché per la manutenzione del patrimonio. Tuttavia, il capogruppo Avetrani ha sollevato dubbi sulla congruenza tra le entrate previste e i progetti di spesa, mettendo in discussione la capacità dell'amministrazione di monitorare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

Inoltre, è stato discusso il tema del potenziamento del servizio di trasporto pubblico, con particolare attenzione alla gestione dei servizi di skibus e navetta. La consigliere Valentina Hérin ha sollevato la questione della necessità di un trasporto pubblico efficace, mentre il sindaco Cicco ha delineato le attuali sfide e le prospettive future per migliorare questo servizio fondamentale.

Un'altra questione dibattuta riguarda la realizzazione di una nuova area camper e la sua gestione, suscitando dibattiti sulle modalità di finanziamento e sul coinvolgimento della comunità nelle decisioni.

Infine, è stata affrontata la questione della ridefinizione dei toponimi del Comune di Valtournenche, con divergenze di opinione sul percorso da seguire e sull'importanza di coinvolgere attivamente la popolazione locale in questo processo decisionale.

Il Consiglio Comunale ha dimostrato di essere impegnato nel affrontare le sfide e le opportunità che si presentano, lavorando per il benessere e lo sviluppo sostenibile della comunità di Valtournenche.