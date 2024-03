Quaresima: cinque modi per aiutare le anime del Purgatorio ad andare in paradiso

Susan Tassone, una cattolica americana autrice di libri come "Gesù parla a Faustina e a te" e "La Via Crucis per le anime del Purgatorio", ha scritto un articolo sul National Catholic Register in cui spiega quali sono i "cinque modi per aiutare le anime del Purgatorio ad andare in Paradiso in Quaresima".

Con le Messe. "Chi ti manca di più? Per chi avresti voluto fare di più? Chi ti ha offeso? Chi sono i tuoi nemici? Chi ha bisogno di essere guarito nella tua famiglia? Offrite una Messa per loro!", incoraggia Tassone. "La Messa guarisce i vivi e i morti", dice.

"Sabato di tutte le anime". L'autrice spiega che la Chiesa cattolica di rito orientale non celebra la Festa dei fedeli defunti il 2 novembre, ma i "sabati di tutti i defunti" in Quaresima, tempo in cui si prega per tutti i defunti, i cui nomi sono posti nella "lista dei defunti". "Uniamoci ai fratelli e alle sorelle bizantine in questa grande Quaresima e ricordiamo i nostri cari nei 'Sabati di tutti i defunti' in modo che anche loro possano unirsi a Gesù nella risurrezione", ha incoraggiato Tassone.

Pregare la Via Crucis per le anime del Purgatorio. L'autrice spiega che la Vergine Maria è anche la "madre amorevole delle anime del Purgatorio", perché il Calvario di suo Figlio Gesù è stato per lei un "vero purgatorio". Racconta Tassone che "una bella leggenda narra che quando Gesù stava morendo dissanguato sulla Croce, un angelo gli chiese a chi dovesse togliere l'ultima goccia di sangue dal suo cuore ed Egli rispose: 'Alla mia cara Madre, perché io possa sopportare il suo dolore'. A questo Maria avrebbe risposto: 'No, figlio mio, donalo alle anime del Purgatorio, perché non soffrano almeno un giorno all'anno'".

"Riparare" il giorno del sabato. L'autrice propone anche la pratica dei primi cinque sabati della Quaresima in riparazione del suo Cuore Immacolato, come chiese nelle sue apparizioni a Fatima, in Portogallo, nel 1917.

Pregare San Giuseppe. Tassone propone di aderire alla Pia Unione di San Giuseppe, "dedicata ai sofferenti e ai moribondi". In ogni caso, ricorda, ci si può sempre rivolgere al Santo Custode per "chiedere la conversione della famiglia, per avvicinare i figli alla Chiesa, per avere la pace dei sensi, per chiedere lavoro o per vendere la casa".

L'autrice ricorda che il venerabile arcivescovo americano Fulton Sheen disse che "quando arriveremo in Paradiso vi vedremo, tanti che verranno a ringraziarci. Glielo chiederemo e ci diranno che erano le povere anime del Purgatorio per le quali abbiamo pregato". (fonte Aci stampa)



