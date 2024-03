Dopo il maltempo nella nostra regione si è imboccata la strada della normalità (video)

AGGIORNAMENTO ORE 16,30

Il Dipartimento regionale della Protezione civile e Vigili del fuoco informa che è stata disposta un'apertura temporanea con guardiania fino alle 18.30 delle strade regionali n. 44 della Valle del Lys e n.47 di Cogne per garantire il deflusso e il rientro dei cittadini e dei turisti. Le strade saranno successivamente chiuse al transito nel corso della notte, auspicando che l'abbassamento delle temperature favorisca il consolidamento del manto nevoso. Nella mattinata di domani saranno fatte ulteriori valutazioni sulla possibilità di ulteriori riaperture.

AGGIORNAMENTO ORE 18,00

Il Dipartimento regionale della Protezione civile e Vigili del fuoco, in relazione alle problematiche generate dalla intensa nevicata di ieri, riferisce l’ultimo aggiornamento della situazione viabilità in Valle d’Aosta:



- La strade regionali n. 23 della Valsavarenche, n. 24 della Val di Rhêmes, n. 25 della Valgrisenche, n. 33 Col di Joux e n. 43 Gressoney-La-Trinité sono riaperte, salvo, in alcuni casi, temporanee chiusure per taglio piante.

In Valle d'Aosta, la situazione generale vede una serie di strade regionali riaperte dopo le recenti avversità meteorologiche. Le strade della Valgrisenche e della Val di Rhêmes sono state riaperte, anche se quest'ultima è stata temporaneamente chiusa a seguito di una valanga durante la notte precedente. Tuttavia, la situazione lungo la strada regionale di Cogne rimane critica, con ancora circa 2.000 persone isolate a causa dei rischi di valanghe.

Il direttore del dipartimento Protezione Civile e Vigili del Fuoco della Valle d'Aosta, Valerio Segor, ha dichiarato che la situazione a Cogne sembra meno grave rispetto a Gaby, suggerendo la possibilità di aprire una finestra temporanea per consentire il deflusso delle persone o addirittura di revocare l'ordinanza di chiusura. Tuttavia, la decisione finale dipenderà dalle valutazioni delle condizioni meteorologiche future.

Altre zone chiuse includono l'alta Valsavarenche per il pericolo di valanghe e la strada regionale numero 33 tra Brusson e il Colle di Joux a causa dei lavori di rimozione delle piante cadute a causa della neve.

Il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, ha ribadito l'importanza di mantenere alta l'attenzione per garantire la sicurezza dei residenti e dei turisti nelle aree più colpite dalle nevicate. Ha anche lanciato un appello affinché le persone evitino situazioni pericolose come escursioni di scialpinismo e lo sci fuori pista nelle prossime ore, data la situazione instabile e il rischio di valanghe.

