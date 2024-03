Le piazze si riempiono di Violette per la Festa della Donna

Come ogni anno, in occasione della Festa della Donna, l’Associazione Viola scende nelle piazze valdostane per la tradizionale vendita delle violette. Nelle piazze di Aosta, Aymavilles, Verrès, Brusson e Saint Vincent, i cittadini potranno acquistare una violetta, il fiore simbolo dell’associazione, per sostenere VIOLA e le sue iniziative. Anche ad Arnad si potranno acquistare le violette, ma non in piazza: la sera dell’8 marzo presso la Chiesa di San Martino alle ore 21, ci sarà il concerto "Donne in VIOLA", dove si alterneranno 5 cori femminili della Valle d'Aosta.

Inoltre, dopo il successo dello scorso anno, venerdì 8 marzo l’Associazione torna anche sulle piste di sci di La Thuile. Le funivie Piccolo San Bernardo S.p.a., hanno previsto una giornata di sci solidale con lo sconto del 50% sullo skipass per le donne e la successiva donazione all’Associazione VIOLA di una parte del ricavato.





Gli appuntamenti di quest’anno avranno inizio lunedì 4 marzo a Verrès in Piazzale Europa dalle ore 8 fino ad esaurimento viole. Venerdì 8 e sabato 9 marzo dalle ore 9 alle ore 17.30 in Piazza Chanoux ad Aosta un doppio appuntamento addolcito dalla presenza de “Le frittelle di Giò e Martino” nel pomeriggio. Anche parte dei proventi delle deliziose frittelle di mele saranno devoluti all’Associazione VIOLA. Presso il banchetto in piazza Chanoux sarà possibile acquistare un biglietto per la fiaccolata I Light Pila (dedicata ai pedoni) di sabato 9 marzo, che illuminerà di rosa le piste del comprensorio e il cui ricavato sarà devoluto a Komen Italia, associazione in prima linea nella lotta ai tumori del seno.

Sabato 9 marzo, dalle ore 9 fino ad esaurimento viole, VIOLA sarà in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto a Saint Vincent. Il 9 e 10 marzo le volontarie di Viola saranno anche a Brusson davanti alla chiesa dopo la Messa, il sabato alle 18.30 e la domenica alle 10.

A concludere la settimana, domenica 10 marzo, dalle ore 9 e fino ad esaurimento viole, l’appuntamento sarà ad Aymavilles in Place Chillod.