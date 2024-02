Approvato accordo per rinnovo contratto Cooperative Sociali

I contenuti innovativi di questo contratto, sia in termini economici che normativi, aprono la strada per un confronto costruttivo con le Associazioni datoriali valdostane. Questo accordo non solo rappresenta un passo avanti significativo, ma anche una base solida su cui costruire il futuro del settore.

Le organizzazioni sindacali si impegnano a soddisfare le esigenze specifiche del nostro territorio, mirando a migliorare le condizioni lavorative degli operatori e a rendere più efficienti i servizi offerti, contribuendo così al benessere della nostra Comunità.

Durante le assemblee, oltre alle criticità evidenziate, è emerso un consenso unanime sulla rilevanza della firma del CCNL come primo traguardo raggiunto. Tuttavia, si è anche ribadito l'inizio di un percorso volto a liberare e sviluppare appieno il potenziale del comparto.

Questa posizione viene presentata in risposta alle preoccupazioni espresse dall'iniziativa datoriale, la quale ha segnalato le difficoltà nel rispettare le condizioni economiche del nuovo Contratto di Lavoro. Le organizzazioni sindacali, pur consapevoli delle sfide presenti, sono pronte a confrontarsi con le Parti per trovare soluzioni che garantiscano la stabilità del settore e il pieno rispetto del contratto appena firmato.