Presentazione di "Noi voci invisibili"

Appuntamento da non perdere quello in programma sabato 2 marzo alle ore 18 presso la Libreria Brivio di Aosta con la presentazione del libro "Noi voci invisibili" di Elisa Schininà.

In questo volume, come un alpinista che affronta il tormento della fatica per scelta, l’autrice ha deciso di ripercorrere e analizzare tutti i gradi del travaglio che le ha procurato la malattia, senza compiangersi, con una scrittura piana e temperata; anche in lei la volontà di conoscere ha prevalso sulla sofferenza, dominata e sconfitta, seppure brevemente, attraverso l’analisi e la descrizione di quanto le stava accadendo. Elisa Schininà conosceva la potenza delle parole che hanno

il dono di creare la realtà, anche quella impalpabile, torbida e strisciante della malattia mentale, per renderla comprensibile a se stessa e agli altri. In questo senso il libro rappresenta la sua Passione nelle due accezioni; quella del delirio che l’ha accompagnata verso l’esito finale e quella verso se stessa, la vita e gli altri a cui ha deciso di donare la sua esperienza, senza reticenze o ipocrisie. Una realtà bifronte nella quale la storia dell’autrice/protagonista ci appare attraverso una lente deformata con due Elisa che si parlano e si affrontano severamente per la vita e per la morte. Dalla storia di Elisa, che ha sofferto e ha combattuto perché la sua voce fosse ascoltata nasce l’associazione di volontariato “La voce di Elisa” che si affianca e supporta il Progetto Giovani, programma di intervento precoce in età adolescenziale e giovane adulta del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL CN1. Da questo incontro è nato un nuovo capitolo comune, che vuole radicare sul territorio la cultura del benessere psichico affrontando i problemi e le dinamiche insite del periodo adolescenziale e della prima età adulta. info@lavocedielisa.org - www.lavocedielisa.org



Elisa Schininà (1991- 2021) è nata a Ragusa, cresciuta a Savigliano (Cuneo) e vissuta in giro per il mondo, da Cuneo all’Honduras, da Milano a Londra, dalle Canarie a Firenze. Amava il colore Blu, scrivere, dipingere, fare fotografie, bere caffè, leggere, lavorare. Laureata in Design della Moda, ha completato la sua preparazione con un master ottenuto presso il Polimoda di Firenze. Ha vissuto alcuni anni nel capoluogo toscano dove lavorava come assistente digitale

e fotoritoccatrice. “Il mio lavoro rende il mondo più bello”, diceva. È stata anche tra i pochi professionisti a conseguire la certificazione Phase One di Digital Assistant. Il presente volume è la versione rivista, aggiornata e integrata con una parte inedita, del suo, auto prodotto nel 2021, con lo stesso titolo