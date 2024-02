Aloisi sotto il fuoco per le dichiarazioni su Chanoux si dimette dal coordinamento di FdI VdA

Domenico Aloisi si è dimesso da componente fiduciario del coordinamento regionale di Fratelli d'Italia Valle d'Aosta ha sollevato nuove riflessioni sull'eredità storica e l'identità del partito. Le dimissioni sono state annunciate tramite una lettera inviata al neo presidente, Alberto Zucchi, in cui Aloisi ha espresso il suo pensiero e le ragioni alla base della sua scelta.

Le polemiche che hanno scaturito dalle dichiarazioni di Aloisi riguardanti Emilio Chanoux durante il congresso regionale di Fdi hanno inciso profondamente sul clima interno del partito. La frase "Era un fascista" pronunciata da Aloisi ha generato dibattiti e sconcerto nell'opinione pubblica, mettendo in discussione non solo l'interpretazione storica, ma anche i valori e l'orientamento politico di Fratelli d'Italia.

Nella sua lettera, Aloisi ha chiarito che le sue affermazioni non erano state concordate e derivavano esclusivamente da un suo pensiero personale, basato su documentazione storica di cui lui solo era a conoscenza. Tuttavia, conscio dell'impatto negativo che ciò ha avuto sul partito, ha ritenuto opportuno prendere le distanze da quelle parole e dimettersi dalla sua posizione di responsabilità.

È imperativo sottolineare con forza l'importanza e la gravità delle recenti dichiarazioni rilasciate da Aloisi. Le sue parole non solo gettano luce su questioni cruciali, ma sollevano anche serie preoccupazioni riguardo alla situazione attuale. Le affermazioni di Aloisi non possono essere ignorate o sottovalutate, poiché pongono in discussione aspetti fondamentali della nostra realtà.

La franchezza con cui Aloisi ha espresso le proprie opinioni indica la profondità del problema e l'urgenza di affrontarlo. Le sue parole devono essere considerate come un campanello d'allarme per tutti noi, richiamandoci alla necessità di un'azione immediata e risolutiva. Ignorare o minimizzare le sue osservazioni sarebbe negligente e potrebbe portare a conseguenze disastrose.

È essenziale che ciascuno di noi rifletta seriamente sulle implicazioni delle dichiarazioni di Aloisi e si impegni attivamente nel cercare soluzioni. Solo attraverso un impegno collettivo e una determinazione incrollabile possiamo sperare di affrontare efficacemente le sfide che ci attendono. Le parole di Aloisi devono fungere da catalizzatore per il cambiamento e l'azione, guidandoci verso un futuro migliore e più sicuro per tutti.

Sulla questione è intervenuta anche Chiara Minelli, Consigliera regionale di Rete Civica.Sull’affermazione di Domenico Aloisi è intervenuta anche Rete Civica che in una nota spiega: “Chanoux era fascista". Affermazioni gravi, false e assurde: ben vengano le dimissioni”.



Rete civica ritiene che le gravi e assurde affermazioni di Domenico Aloisi a proposito di Emile Chanoux ("era un fascista") hanno rivelato “oltre ad una crassa ignoranza storica, anche un patetico tentativo di ricerca di visibilità. Chanoux, come moltissimi italiani e valdostani, durante il ventennio aveva la tessera del PNF”.

Sono infatti pochissimi ancorché encomiabili i casi di intellettuali che hanno rifiutato l'iscrizione al Partito fascista. “Il documento della Prefettura mostrato come uno scoop al Congresso di Fratelli d'Italia è noto da tempo e nulla toglie all'antifascismo di Chanoux. Ben vengano le ‘dimissioni irrevocabili’ di Aloisi dagli organismi dirigenziali di Fratelli d'Italia VdA: di tale revisionismo storico la politica valdostana fa volentieri a meno”.

EMILE CHANOUX