Peserico sbarca a Dubai

Uno dei grandi nomi dell’alta moda italiana, Peserico, dopo aver conquistato il mercato nordamericano, quello europeo e quello asiatico, da una ventina di giorni è anche approdato a Dubai, aprendo il suo primo corner on quella metropoli futuristica, incastonata tra il deserto e le acque del Golfo Persico. Un’area che rappresenta il cuore pulsante del Medio Oriente e una città in costante crescita e sviluppo. L’inclusione di Dubai rientra in un piano di espansione strategico. mirato a rafforzare la visibilità del marchio in luoghi chiave per il turismo d’élite. Peserico, che sta ristrutturando ed ammodernando tutta la sua sede, ha anche annunciato che il 2024 sarà un anno particolarmente dedicato al retail, con aperture certe a Boston e in Madison Avenue, a New York, il prossimo settembre mentre in Europa si fa il nome di Monaco di Baviera, Madrid, Londra e Cannes. Confezioni Peserico ha chiuso il 2023 con un fatturato aggregato di 128 milioni di euro e vendite nette consolidate di 105 milioni di euro, + 25% rispetto all’anno precedente. (g.n.)