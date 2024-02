Avviata procedura per gestione della “Maison des Artistes” di Bard per il progetto TransiT

Il progetto transfrontaliero TransiT – Transizione verso il Turismo Culturale Sostenibile, finanziato nell’ambito del programma Interreg VI-A France - Italia Alcotra per la programmazione 2021-2027, che vede come partner i Comuni di Bard (capofila), di Avrieux e di Aussois, e l’Associazione Forte di Bard, e che è stato lanciato venerdì 9 febbraio 2024, prende sempre più forma.

L’Amministrazione comunale di Bard ha infatti lanciato un avviso di consultazione preliminare di mercato per la gestione della “Maison des Artistes”, fulcro del progetto sul versante italiano, che verrà ospitata nell’ex Hôtel Stendhal e che coniugherà l’offerta culturale e la capacità ricettiva con al piano terra un grande salone polivalente, al primo piano dieci sale che potranno ospitare spettacoli, mostre, performance, laboratori, incontri, corsi, mentre al secondo piano una decina di camere che offriranno ospitalità fino ad un massimo di 24 posti letto totali. L’impresa che avrà la gestione della “Maison des Artistes” dovrà occuparsi sia del programma delle iniziative artistico-culturali, sia della parte ricettiva.

La consultazione non è vincolante e sarà utile all’amministrazione di Bard per ricevere suggestioni, soluzioni tecniche, progettuali, economiche e giuridiche, e tutti gli elementi utili per poter poi predisporre gli atti di gara.

I soggetti interessati potranno inviare i loro contributi entro il 17 marzo 2024 a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.bard.ao.it

L’avviso completo e tutti i documenti sono disponibili sul sito internet del Comune di Bard.