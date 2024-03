Il cordoglio del Savt per la scomparsa del Dott. Barbagallo

Il Savt esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Renato Barbagallo, uomo dai forti principi autonomisti e figura di riferimento per la Regione Valle d’Aosta, scomparso a 91 anni. Renato Barbagallo, con una lunga carriera dedicata alla Valle d'Aosta, ha contribuito in modo significativo alla vita e all'organizzazione regionale, lasciando un'eredità duratura. Il suo lavoro, soprattutto attraverso il suo testo “La Regione Valle d’Aosta”, ha formato generazioni di valdostani, influenzando profondamente l'amministrazione e lo studio dell'autonomia regionale.

Come ex segretario generale della Regione e membro attivo nella promozione dell'autonomia valdostana, Barbagallo è stato riconosciuto per il suo contributo con il titolo di Chevalier de l’autonomie nel 2019. Il SAVT esprime le più sentite condoglianze alla famiglia di Barbagallo, condividendo il dolore di una comunità che oggi perde uno dei suoi più grandi difensori e promotori.

La sua eredità rimarrà una fonte di ispirazione per tutti coloro che credono nei valori dell’autonomia, del diritto e dell’impegno civile. In questo momento di lutto, ci uniamo nel ricordo di un uomo che ha saputo incarnare, con la sua vita e il suo lavoro, il meglio dello spirito valdostano, lasciando un'impronta indelebile sul cammino della nostra regione.