Come scegliere le scarpe eleganti da uomo?

Che servano per un impegno di lavoro o per una cena romantica, le scarpe sono un elemento fondamentale nel completare l'abbigliamento di un uomo. Fanno la differenza e conferiscono un'identità all'intero look.

Quale tipo di allacciatura preferire?

Con una vasta gamma di opzioni disponibili sul mercato, è importante sapere come orientarsi tra i diversi stili, materiali e dettagli per trovare il paio perfetto. Prima di acquistare un paio di scarpe da uomo, la prima considerazione da fare riguarda la scelta del modello. Elegante, casual o sportivo? Un bel dilemma che possiamo superare solo se l'uomo ha le idee chiare su come voglia apparire. Ogni evento, infatti, richiede un tipo specifico di scarpe da uomo eleganti.

La Francesina, che come suggerisce il nome ha origine nella moda francese, è il modello senza dubbio più diffuso. Possiede un'allacciatura chiusa, ovvero la cucitura della mascherina posta al di sopra dei gambetti, la parte della tomaia dove si trovano i lacci. Due modelli molto simili sono la Derby e l'Oxford. Nella prima gli occhielli sono cuciti sopra la tomaia e lasciano un leggero spazio aperto anche quando la calzatura è allacciata.

La seconda, invece, contiene la parte dei lacci cucita direttamente sulla tomaia. Entrambe sono ideali per eventi formali e d'affari, mentre i mocassini o le loafers possono essere più adatti per situazioni casual o semi-formali. Assicurati di adattare il tuo stile alle circostanze per garantire un aspetto impeccabile. Su MODIVO, il brand inglese Clarks si presenta come un prezioso alleato per chi è alla ricerca di un paio di scarpe da uomo belle e di qualità.

Quale materiale scegliere?

La qualità del materiale è cruciale quando si tratta di scarpe eleganti. La pelle è la scelta più comune e versatile perché garantisce comfort e durata nel tempo. Assicurati che la pelle sia di alta qualità per evitare crepe e deformazioni o spiacevoli indolenzimenti al piede. Altri materiali, come il camoscio o il velluto, possono essere opzioni audaci per eventi più informali. Anche la scelta del colore delle scarpe deve essere attentamente ponderata. Le classiche tonalità di nero e marrone sono essenziali poiché si abbinano facilmente a una varietà di abiti e sono un vero e proprio investimento perché sono intramontabili e ne basta un paio nell'armadio da sfruttare con decine di outfit diversi. Nessuno, o quasi, si accorgerà che abbiate indossato lo stesso paio di scarpe in diverse occasioni. Se invece si vuole dare un tocco più originale al proprio outfit, allora si può osare, sperimentando, ad esempio, l'uso di colori più audaci, come il blu scuro o il bordeaux.

Verso quale stile orientarsi?

Ogni uomo ha il suo stile unico, e le scarpe sono un modo eccellente per esprimerlo. Oltre ai modelli classici come Oxford e Derby, esplora dettagli come cuciture a contrasto, perforazioni decorative o dettagli in metallo. Scegli uno stile che si adatti al tuo gusto personale e che possa essere facilmente abbinato al tuo guardaroba. Ma non dimenticare che la scarpa non va valutata solo dal punto di vista estetico, deve soprattutto essere comoda e non creare fastidi o dolori al piede. Dunque è consigliabile provarle e camminare, percorrendo giusto qualche metro, per qualche minuto. Scegliere le scarpe eleganti da uomo può sembrare una decisione banale, ma può fare la differenza nel definire lo stile e la propria personalità, che può essere sobria o eccentrica.