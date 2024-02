Almanach de jeudi 15 fevrier saints Faustin et Jovite

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Mercoledì 14 febbraio – Mercoledì delle Ceneri

Cattedrale – ore 18.00

S. Messa e conferimento delle Ceneri

Giovedì 15 febbraio

Vescovado – mattino

Udienze

Seminario Maggiore – ore 21.00

Partecipazione all’incontro del MEIC

Venerdì 16 febbraio

Seminario Maggiore – ore 17.00

S. Messa in suffragio di Ethel Bressan Genestreti

e riunione della Consulta delle Aggregazioni laicali

Sabato 17 febbraio

Convento Suore di San Giuseppe – mattino

Ritiro di Quaresima per i Consacrati

Martedì 20 febbraio

Roma – ore 10.00

Riunione del Consiglio Affari Giuridici della CEI

Seminario Maggiore – ore 18.00-22.00

Riunione del Consiglio pastorale diocesano

Mercoledì 21 febbraio

Chiesa parrocchiale di Saint-Martin – ore 18.00

Prima stazione quaresimale

S. Messa, Adorazione eucaristica e confessioni

Giovedì 22 febbraio

Vescovado – pomeriggio

Udienze

Cattedrale – ore 21.00

S. Messa nell’anniversario della morte di don Luigi Giussani

con la Fraternità di Comunione e Liberazione

Venerdì 23 febbraio

Vescovado – mattino

Udienze

Sabato 24 febbraio

Seminario Maggiore – mattino

Incontro con i Diaconi permanenti

Lunedì 26 febbraio

ore 8.45-12.45

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

Vescovado – pomeriggio

Udienze

Martedì 27 febbraio

ore 8.45-12.45

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

Mercoledì 28 febbraio

Chiesa parrocchiale di Sant’Anselmo – ore 18.00

Seconda stazione quaresimale

S. Messa, Adorazione eucaristica e confessioni

Giovedì 29 febbraio

Vescovado – mattino

Udienze

