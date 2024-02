Inaugurazione della Mostra Laboratorio “La biodiversità in scena”

L’Assessorato dei Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali informa che venerdì 16 febbraio, alle ore 9.00, presso l’Istituzione scolastica “Luigi Barone” di Verrès sarà inaugurata la Mostra Laboratorio “La biodiversità in scena”, organizzata dal Centro risorse per la didattica delle scienze sperimentali, attualmente situato presso le aule didattiche della Scuola primaria Ponte di Pietra dell'Istituzione scolastica Saint-Roch, con la preziosa collaborazione del Parco Naturale del Mont Avic che ha prestato alcuni reperti e ANISN VDA.

La visita o l’animazione dell’esposizione, ad opera degli alunni, è una attività educativo-didattica estremamente coinvolgente per bambini e ragazzi che promuove momenti di didattica attiva per lo sviluppo delle competenze, su un tema quanto mai attuale: la biodiversità, i suoi servizi, le minacce a cui è sottoposta e le azioni che nel nostro piccolo possiamo fare o supportare per salvaguardarla.

La Mostra, a distanza di più di 10 anni, riaffronta il tema della biodiversità cercando di proporre un percorso che aiuti a rispondere ad alcune domande: cos’è la biodiversità? Da dove proviene e cosa la minaccia? Qual è la sua estensione sulla Terra? Qual è il ruolo dell’uomo nella sua conservazione e cosa possiamo fare per minimizzarne la perdita?

I laboratori saranno animati come in passato, in collaborazione con le classi della scuola secondaria che ospiteranno di volta in volta la Mostra Laboratorio, attraverso le coinvolgenti modalità della peer education: gli studenti accompagneranno gli alunni in visita nel percorso, alla scoperta di vari exhibit, approfondendo i contenuti in relazione all’età dei visitatori.

La Mostra Laboratorio sarà ospitata in numerose sedi scolastiche di Aosta e della Regione al fine di coinvolgere il maggior numero di studenti.

Il calendario completo delle istituzioni che ospiteranno la mostra laboratorio è il seguente:

1 febbraio - 16 febbraio - Verrès - I.S. “Luigi Barone”

19 febbraio - 1 marzo - Brusson - I.S. “Luigi Barone”

4 marzo - 15 marzo - Villeneuve - I.S. “M.I. Viglino”

16 marzo - 27 marzo - Courmayeur - I.S. “Valdigne Mont Blanc”

2 aprile -13 aprile - Morgex - I.S. “Valdigne Mont Blanc”

15 aprile - 30 aprile - Nus - I.S. “Mont Emilius 1”

2 maggio - 16 maggio - Aosta - “I.S. Saint Roch”

17 maggio - 31 maggio - Quart - “I.S. Mont Emilius 2”