Cime Bianche: Danzì (M5S UE) sfida con una petizione al Parlamento europeo

31 gennaio 2024, l'eurodeputata del Movimento 5 Stelle, Maria Angela Danzì, ha annunciato l'intenzione di presentare al Parlamento europeo una petizione relativa alle Cime Bianche, riprendendo le osservazioni e le domande già raccolte su Charge.org, dove attualmente sono state registrate oltre 20.000 firme. Questo annuncio è avvenuto nel corso del convegno "In difesa delle Cime Bianche" promosso dalla stessa Danzì a Bruxelles, con la partecipazione di una delegazione proveniente dalla Valle d'Aosta.

Danzì, membro della Commissione PETI che gestisce le petizioni, ha sottolineato l'importanza delle petizioni europee come mezzo di partecipazione che favorisce il dibattito su questioni di interesse comune. Nel caso specifico, l'obiettivo è difendere le Alpi, in particolare quelle della Valle d'Aosta, minacciate da un vasto progetto di impianto funiviario che potrebbe dar vita a uno dei più grandi comprensori sciistici d'Europa. La finalità della petizione è preservare il patrimonio paesaggistico e ambientale delle Cime Bianche, chiedendo l'intervento della Commissione europea per garantire il rispetto delle norme europee.

Danzì ha evidenziato la contrarietà al progetto ecomostro, raccogliendo oltre 20.000 firme su change.org e sottolineando l'importanza di ascoltare la voce di coloro che vivono e amano le montagne. La politica del Movimento 5 Stelle propone anche l'elaborazione di una legge europea sulla montagna nella prossima legislatura, finalizzata a valorizzare questi territori e a dedicare specifiche linee di finanziamento.

La deputata europea ha inoltre criticato le attuali linee guida della Commissione europea, che prevedono verifiche a posteriori per progetti simili, sostenendo che le valutazioni sugli imperiosi motivi d'interesse pubblico debbano essere presentate prima dell'avvio della progettazione, nel momento della programmazione.

Il convegno ha visto la partecipazione di diversi relatori, tra cui Tiziana Beghin, capodelegazione M5S; Jutta Paulus, europarlamentare dei Verdi; Erika Guichardaz, Consigliera regionale Valle d'Aosta; Emanuela Beacco, Avvocata; e rappresentanti degli stakeholders, come Marco Onida, già Segretario generale della Convenzione delle Alpi, e altri esponenti di associazioni internazionali legate alla montagna.

Tutti i partecipanti hanno concordato sull'unicità del patrimonio rappresentato dalle Cime Bianche e sulla sua natura comunitaria, sottolineando la necessità di preservare questa area unica di interesse comunitario tutelata da Natura 2000.