Per Gruppo Alpini di Bionaz l'Alpinità è una missione

L' evento ha rappresentato molto più di un semplice momento di convivialità; è stato un'occasione per sottolineare la missione e i valori profondi che guidano gli Alpini nella loro dedizione alla comunità e alla Sezione Valdostana.

La giornata ha preso il via con la Santa messa, un momento di spiritualità celebrato con emozione da don Ivano Reboulaz presso la suggestiva chiesa di Oyace. Questo momento di preghiera ha creato un legame speciale, unendo gli Alpini nella riflessione e nella condivisione di valori fondamentali.

Da sx il Capogruppo Gabriele Vaudan, il Vicepresidente Sezionale Albert Joseph Betemps e il Vicecapogruppo Leo Zenoni

Successivamente, il trasferimento a Bionaz ha portato gli Alpini e gli amici al rinomato ristorante Lac Lexert di Bionaz, scelto come cornice ideale per il consueto pranzo sociale. Questo momento ha rappresentato un'opportunità per esprimere gratitudine a coloro che hanno sostenuto il gruppo nel corso dell'anno, sottolineando l'importanza di un impegno collettivo.

Il pranzo ha assunto un significato ancora più profondo in quanto ha coinciso con il rinnovo del tesseramento, un gesto simbolico che ribadisce l'adesione e l'appartenenza al Gruppo Alpini di Bionaz.

Il Capogruppo Gabriele Vaudan ha reso omaggio a questa occasione con la lettura della sua relazione morale, evidenziando gli obiettivi, i successi e il costante impegno di ogni Alpino.

Un momento culminante è stato quando il Vicepresidente Sezionale Albert Joseph Betemps ha consegnato al gruppo un suggestivo quadro, un gesto tangibile di riconoscimento e gratitudine per l'instancabile dedizione degli Alpini alla Sezione Valdostana.

Questo atto simbolico ha sottolineato la profonda solidarietà e la collaborazione che caratterizzano la comunità degli Alpini, trasformando questo pranzo in un evento che va al di là delle montagne, arrivando direttamente al cuore di ogni membro del Gruppo Alpini di Bionaz.

Alcune immagini degli alpini al lavoro durante i preparativi per il raduno e centenario di ottobre