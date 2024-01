Un'acqua purissima e il vento del parco eolico: ecco come S.Bernardo punta ad essere sostenibile

Antonio Biella è il Direttore Generale di S.Bernardo, la storica azienda di Garessio, ormai prossima al centenario, che verrà festeggiato nel 2026.

S.Bernardo, anche per volontà di chi la guida, è da sempre vicina al territorio, in particolare al mondo dello sport, dal volley alla pallapugno. "Siamo e vogliamo essere un'azienda radicata in questa splendida valle, a cui dobbiamo tutto. L'acqua, certo, ma anche il vento".

Ed è nel vento che lo incontriamo. Alle nostre spalle il parco eolico, che si chiama proprio parco S.Bernardo. Si vedono le cinque pale che alimentano lo stabilimento dove viene imbottigliata l'acqua.

È Biella a spiegare come viene utilizzata l'energia prodotta da quelle pale alte tra i 60 e gli 80 metri, a mille metri di quota. "Dal 2009 S.Bernardo utilizza il parco eolico per alimentare il suo stabilimento di Garessio, che così funziona per oltre il 50% ad energia eolica abbattendo notevolmente l’emissione di anidride carbonica nell’ambiente. In generale, nell’intera produzione di S.Bernardo si può considerare che l’utilizzo di energia verde a Garessio ci consente di abbattere il nostro impatto ambientale del 35%".

Per Antonio Biella prendersi cura del pianeta è una delle priorità assolute della mission aziendale. "Lo facciamo attraverso l’utilizzo di packaging che abbia un’anima sostenibile, o con il nostro “trittico” composto da vetro a rendere, bottiglie in plastica 100% riciclabile e riciclata e lattine di alluminio riutilizzabile all’infinito".

"Ad oggi abbattiamo e compensiamo il 78% delle emissioni, manca ancora un 22% quota importante - sottolinea il Direttore Generale - Presto riusciremo ad azzerarlo, per rendere ancora più vera la sostenibile leggerezza dell'acqua S.Bernardo".