Un migliore servizio sanitario per i residenti della Grand-Paradis

Nasce in coerenza con la “Carta di Cogne” e in accordo con l’amministrazione regionale e l’Azienda USL della Valle d’Aosta la linea di intervento “Sanità” della Strategia aree interne Grand-Paradis. La finalità delle azioni in programma è di rafforzare il servizio sanitario e in particolare l’assistenza medica in caso di urgenza. I servizi sanitari di prossimità sono un fattore importante per contrastare il fenomeno dello spopolamento: nei sei Comuni interessati si tratta di 2.210 abitanti, in calo del 6% rispetto al decennio precedente.



L’intervento della Strategia, “Rafforzamento del presidio medico” ha agito su due fronti. Da un lato, a Cogne e a Saint-Pierre sono state create due postazioni di soccorso locale, in cui dipendenti e volontari intervengono al bisogno. La riorganizzazione del servizio di emergenza-urgenza territoriale ha in ognuna delle due sedi un’ambulanza con rapidità di risposta, con a bordo un autista-soccorritore, preparato al primo soccorso e alla defibrillazione.



Dall'altro lato, è stata costituita una postazione di soccorso avanzato ad Aosta, capace di fornire una copertura permanente, sulle 24 ore, dell’Area Grand Paradis.

Le “Aree interne” sono territori distanti dall’offerta di servizi essenziali, come istruzione, salute e mobilità, ma sono ricchi di risorse ambientali e culturali, con un buon potenziale di sviluppo, che si intende valorizzare. La “Strategia nazionale Aree interne” è sostenuta da risorse statali e da fondi comunitari. L’area “Grand-Paradis” vi partecipa nell’ambito della politica regionale di sviluppo (DGR n.740/2015).