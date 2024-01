ÉVANGILE DE DIMANCHE: MAÎTRE, OÙ DEMEURES-TU? VENEZ ET VOUS VERREZ

Les temps nouveaux arrivent, le règne de Dieu est proche. Jean Baptiste commence à décroître pour que Jésus grandisse (Jn3,30). Cet extrait de l'Évangile suscite quelques interrogations: Jean Baptiste, s'attendait-il que ses disciples allaient tout de suite le quitter? Pourquoi les disciples ont spontannément suivi l'inconnu qui passait? Avaient-ils le présentiment que Jésus est la réponse à leur aspiration profonde? Faisons nôtre la demande des disciples: Maître, où demeures-tu?

1. JÉSUS PASSE, VA ET VIENT.

Je crains Dieu qui passe. Où et comment il me trouverait? L'Évangile raconte:"Jean Baptise se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit: Voici l'Agneau de Dieu". Jésus passe, va et vient. D'où vient-il? Où va-t-il? Le texte ne le dit pas. Mais Jésus passe. Cela est significatif pour notre vie. Cela nous interpelle à faire attention pour percevoir Dieu qui passe sur les routes du monde sans nous en rendre compte. Dieu est présent dans notre histoire, dans l'existence de chacun de nous. Dieu fait homme vient nous apporter la bonne nouvelle. Il vient pour nous transformer et mettre de l'ordre dans ce qui est désordonné en nous. Il est partout sans qu'il soit contenu par l'espace selon la lettre 187 de saint Augustin à Dardano. Saint Augustin écrit:"Dieu est partout présent, mais n'habite pas dans tous le hommes"(n.16). Ouvrons les yeux de nos coeurs pour percevoir Jésus qui passe afin de le suivre, car il a les paroles de la vie éternelle. Il est l'Agneau de Dieu qui porte sur soi nos misères, le péché du monde. Ce péché au singulier, renferme tous nos péchés individuels, collectifs et structurels.

Le péché du monde inclut tout ce qui nous fait peur, qui nous prive de la liberté comme le cas du Covid-19 il y a trois ans, des guerres fratricides de nos jours, des calamités naturelles de la faim, de l'injustice, de la dégradation des valeurs morales, de la sexualité polluée et désordonnée, de la violence de tout genre. Jésus n'est pas indifférent aux situations qui nous écrasent. Il vient nous libérer du dedans, du virus qui cause ces maux qui rongent notre l'humanité.



2. QUE CHERCHEZ-VOUS?

En voyant deux jeunes hommes qui le suivaient, Jésus leur dit:"Que cherchez-vous"? Cette demande est provocatrice pour nous. Nous pouvons prolonger la provocation par ces interrogations qui touchent notre identité chrétienne:"En te suivant Jésus, qu'est-ce que je cherche? Pourquoi suis-je encore chrétien? Qu'est-ce que je cherche dans ton Église, Seigneur? Qu'est-ce que je vise dans la vocation sacerdotale ou religieuse?

La question est vraiment radicale et nous invite à mener une auto-critique sur notre-être-chrétien, sur notre adhésion à l'Église. La demande de Jésus crée en nous une problématisation de notre existence dans les choix et les décisions que nous prenons. Aujourd'hui, il y a certaines catégories qui disent oui à Jésus, non à l'Église en l'accusant du contre-témoignage. D'autres qui sont tellement attachées à l'Église institutionnelle jusqu'à oublier l'époux, l'Agneau de Dieu, la Tête du corps. Si je suis encore dans l'Église, qu'est ce que j'y cherche? Aimer l'Église sans le Christ serait comme une adoration de l'ostensoire sans la sainte hostie. Le Christ sans l'Église serait réduit à une divinité comme Pan, Dionisos, Osiris, Chronos. La demande nous invite à nous situer dans notre pratique de la foi.



3. VENEZ ET VOUS VERREZ.

Les premiers disciples, à peine que Jean Baptiste leur a indiqué l'Agneau de Dieu, ont tout de suite quitté le prophète pour suivre Jésus qui passe. Ils acceptent une nouvelle aventure, un risque lié à la nouveauté. Ils suivent timidement, en silence Jésus. Ce n'est pas facile d'abandonner ses propres habitudes. La foi est une marche dans la nuit et la lumière divine qui vient à notre secours louit là où nous posons seulement nos pieds. Par ailleurs, dans la vie, choisir c'est renoncer, et ce qu'on renonce reste toujours agissant en nous, comme un ennemi vaincu mais rencunier. Cela nous montre que ces disciples attendaient quelque chose de plus profond et de définitif qui peut mieux orienter leur existence en la fondant sur le roc solide. Ils étaient informés qu'un Messie allait venir. Ils avaient déjà une sorte de précompréhension concernant l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ils étaient dans l'attente d'un avènement des temps messianiques, la réalisation des promesses divines.

C'est dans ce sens que nous pouvons comprendre cette "sequela" sans condition. Ils ont soif de connaître où demeure l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ici, nous ne sommes plus sur l'aspect matériel de savoir le quartier, la ville, le village de Jésus. Le texte nous élève sur le plan spirituel. À travers cette demande, les disciples chercheurs de la raison qui fonde leur existence, souhaitent vivre, habiter, rester avec Jésus. Dieu est avec nous pour que nous soyons avec Lui. Demandons incessamment où habite Jésus. Cette demande fait écho aux psaumes 26 et 62. Le psaume 26 exprime ce qui hante le coeur assoiffé de Dieu:" Une chose que je demande au Seigneur, la seule chose que je cherche, c'est d'habiter la maison du Seigneur, tous les jours de ma vie, de savourer la douceur du Seigneur, de rechercher son palais"(Ps26,4). Le psaume 62, exprime aussi ce désir: "Dieu, c'est toi mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, après toi languit ma chair, terre sèche, altérée sans eau"(Ps62,2).

La réponse de Jésus est une invitation à venir à lui, pour voir où il habite. Mais, où habite Jésus? En restant avec Jésus, qu'est ce qu'ils ont fait avec le Maître? L'évangéliste ne le dit pas. Ce qu'il précise est qu'ils sont restés avec lui ce jour-là, et sont rentrés vers quatre heures de l'après-midi. Demeurer avec Jésus signifie lui donner du temps suffisant, pour le contempler, rester à son écoute, se réjouir de sa présence. Ce témoignage de Jean Baptiste synthétise l'état d'âme de ces disciples qui restent avec Jésus. "Qui a l'épouse est l'époux; mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'écoute est ravi de joie à la voix de l'époux"(Jn3,29). La preuve qui montre que ces deux disciples ont trouvé la source d'eau vive qui désaltère leur soif est la mission vers leur frères. Ils ne peuvent plus se taire.

Chacun est allé annoncé qu'il a vu le Messie. André dit à son frère Simon:"Nous avons trouvé le Messie". Le fruit de la rencontre avec le Seigneur, de rester avec lui est le témoignage qui est un acte de charité par excellence. Nous aussi, le Seigneur nous invite à rester avec lui dans le sacrement de l'eucharistie. Après notre assimilation de sa parole et de son corps, nous sommes appelés à partager notre expérience aux autres, comme André.



4. PRIÈRE DE DÉSIR

Prions pour les jeunes qui désirent suivre le Seigneur afin qu'ils trouvent dans leur cheminement vocationnel des personnes comme Jean Baptiste, de bons directeurs spirituels, qui leur indique l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.

Ouvre nos yeux Seigneur aux merveilles de ton amour et rends nous apôtres de ta bonne nouvelle.

Suscite en nous la soif de te chercher pour te trouver et te trouver pour te chercher encore.





Bon dimanche frères et soeurs

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera