Chi deve pagare il canone Rai

Il canone Rai, precedentemente fissato a 90 euro, è stato ridotto a 70 euro, rappresentando un notevole beneficio per gli utenti. Tuttavia, è importante notare che l'addebito automatico del nuovo importo non si applicherà a tutte le categorie di utenti.

Per coloro che vedono il canone addebitato direttamente sulla bolletta dell'energia elettrica o attraverso trattenute sulla pensione (nel caso dei pensionati), non sarà necessario alcun intervento da parte loro. Sarà compito delle imprese elettriche e degli enti previdenziali aggiornare gli addebiti, garantendo che i diretti interessati non debbano compiere alcuna azione.

D'altro canto, per gli altri contribuenti che sono già titolari di abbonamento TV e per i quali non è stato possibile l'inserimento automatico del canone nella fattura di fornitura elettrica, è richiesto un passo ulteriore. Questi utenti dovranno effettuare il versamento dell'importo ridotto di 70 euro entro la fine di gennaio 2024. Tale pagamento deve essere eseguito attraverso il modello F24, utilizzando il codice tributo TVRI.

Questa procedura coinvolge anche i nuclei familiari in cui nessun componente è titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica idoneo all'addebito del canone TV. Pertanto, è fondamentale che coloro che rientrano in questa categoria procedano con il versamento entro la scadenza indicata, garantendo il regolare pagamento del canone per l'intera annualità.