6 gennaio l'Epifania, la Befana, la calza e il leggendario viaggio dei Re Magi

Il 6 gennaio, giorno dell'Epifania, commemora la rivelazione di Gesù Cristo alle genti, manifestata attraverso il viaggio dei Re Magi, che seguirono una stella per portare doni al Bambino nella mangiatoia di Betlemme.

In questo ricco intreccio di celebrazioni, l'Epifania accompagna l'adorabile e misteriosa figura della Befana, un'icona leggendaria che incanta il folclore popolare. La Befana, la buona vecchina vestita di stracci, appare nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, volando su una scopa tra le case italiane per portare gioia, dolciumi e doni ai bambini.

Per i più giovani, la Befana rappresenta l'ultimo regalo natalizio, il momento finale prima di riporre addobbi e festoni e tornare alla routine quotidiana. Le calze appese ai camini o ai letti si riempiono di dolci, caramelle e piccoli doni, lasciati dalla gentile vecchietta che con il suo carico di premi rende la notte una festa di gioia e sorrisi.

Ma la Befana racchiude in sé molto più di una semplice portatrice di regali. Nella trama infinita di racconti tramandati di generazione in generazione, la sua figura incarna insegnamenti e valori. Ci insegna la generosità nel donare senza chiedere nulla in cambio, la pazienza nel compiere il proprio dovere, e la saggezza nell'accettare che, nonostante tutto, il bene e la bontà sono sempre presenti.

E proprio in questa tradizione, si fa spazio il simbolico viaggio dei Re Magi, il cui coraggio e devozione li portò a seguire una stella luminosa attraverso deserti e terre sconosciute. I Re Magi rappresentano la ricerca della verità, la fede nella guida divina e il desiderio di portare doni preziosi al Re dei Re, simbolo dell'umiltà di fronte alla divinità.

Per gli adulti, la Befana funge spesso da ponte tra l'incantesimo dell'infanzia e la realtà della vita quotidiana. Rappresenta la semplicità, il piacere di sorprendere e il gioioso scintillare negli occhi dei più giovani. La sua presenza è simbolo di tradizione, un pilastro immutabile che, nonostante il susseguirsi degli anni, resta saldo e incrollabile.

In questa danza tra fede e tradizione, la Befana ci invita a riscoprire la meraviglia anche nelle situazioni più ordinarie. Ci ricorda che, nell'apparente normalità della vita, c'è sempre spazio per l'imprevedibile, per l'inatteso, per la bellezza che può celarsi anche nelle nostre routine quotidiane.

Mentre la Befana svolazza tra i camini e le case, il suo messaggio è chiaro: la fede nel sorprendente, nel bene e nella generosità è una costante nella nostra esistenza. La magia non è solo nelle parole di una fiaba, ma può risiedere anche nell'amore, nella compassione e nell'attaccamento alle nostre radici.

Ed è così che, nell'aria frizzante di gennaio, tra la fede incrollabile nei valori senza tempo, la cronaca di una tradizione intramontabile e il viaggio leggendario dei Re Magi, la Befana continua a volare alta nei cieli, portando con sé un sorriso e la speranza di un anno colmo di sorprese e di momenti magici.

Il 6 gennaio si festeggiano i tre Re Magi, Gaspare, Melchiorre e Baldassarre, i personaggi citati nel Vangelo di Matteo che dall’Oriente arrivarono a Gerusalemme alla ricerca di Gesù bambino.

La Befana

La Befana vola via,

con la scopa nella notte,

porta doni, dolci e gioie,

ogni calza lei riempie e spiove.

Con il cappello e la sciarpa,

veste bene,

non è stanca.

Soffia via le nuvole,

e porta risate alle foule.

Nella notte del sei gennaio,

arriva con un sorriso sano,

alla finestra fa un salto,

e lascia doni in ogni alto.

La Befana è la più buona,

nelle storie della luna,

con un sorriso e una risata,

tutti la chiamano nonna strega amata.